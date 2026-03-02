Vorteilswelt
Im Domquartier

Yoga zu den Klängen von Mozartsinfonien

Salzburg
02.03.2026 09:00
Um die 100 Personen nahmen im Carabinierisaal an einer Yogastunde teil.
Um die 100 Personen nahmen im Carabinierisaal an einer Yogastunde teil.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Heidi Geyer
Von Heidi Geyer

Das Domquartier will mit einer Aktion neue Zielgruppen für Besucher erschließen – ausgerechnet mit Yoga in Kombination mit Live-Musik. Kann das gut gehen? Die „Krone“ hat es sich angeschaut. 

Herabschauende Hunde, Krieger und Tauben gab es am Sonntagmorgen im Carabinierisaal in der Salzburger Residenz zu sehen. Nein, keine Tiere und keine Statuen, sondern rund 100 Menschen strömten ins Domquartier, um sich zu den Klängen von Mozart mit Yoga-Übungen wie „Katze und Kuh“ zu bewegen.

„Wir lieben Yoga und dachten, wir probieren das mal aus“, sagt Lisa der „Krone“. Ihre Freundin Stefanie fand die Kombination witzig. Auf dem Steinboden sind die Matten ausgerollt, das Quartett Bella Musica vom Mozarteum spielt die Sinfonien 136 bis 138. Die Musik wurde extra so ausgewählt, dass sie zur Abfolge der Übungen passt.

Nicht nur für die Gäste, sondern auch für die Musiker ist das besonders, wie sie der „Krone“ erzählen. Es sei eine besondere Energie im Carabinierisaal, die Atmung der Yogis und die Intensität der Musikstücke spiegeln sich. Das finden auch Stefanie und Lisa: „Gänsehaut!“ Obwohl sie sonst keine Klassik-Liebhaber sind und anfangs etwas skeptisch waren.

Ein Quartett des Mozarteums spielte neben den Yogis.
Ein Quartett des Mozarteums spielte neben den Yogis.(Bild: Markus Tschepp)

Das Domquartier hofft darauf, mit Aktionen wie dem Yoga-Event neue Gäste ins Domquartier zu locken und so auch Mozarts Musik für mehr Menschen zugänglich zu machen. Im Falle von Lisa und Stefanie geht das auf: „Wir sind neugierig geworden!“

Das nächste Mal wird es im Juni wieder eine Yogastunde im Carabinierisaal geben. Wer noch teilnehmen möchte, sollte sich mit der Buchung beeilen.

Salzburg
02.03.2026 09:00
