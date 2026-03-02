Yoga zu den Klängen von Mozartsinfonien

Nicht nur für die Gäste, sondern auch für die Musiker ist das besonders, wie sie der „Krone“ erzählen. Es sei eine besondere Energie im Carabinierisaal, die Atmung der Yogis und die Intensität der Musikstücke spiegeln sich. Das finden auch Stefanie und Lisa: „Gänsehaut!“ Obwohl sie sonst keine Klassik-Liebhaber sind und anfangs etwas skeptisch waren.