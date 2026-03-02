Radler kollidiert mit Lkw und verletzt sich schwer
Hubschraubereinsatz
In Seeham im Salzburger Flachgau ist am Montagvormittag ein Lkw mit einem Fahrradfahrer kollidiert. Der Radler wurde dabei schwer verletzt und kam mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus.
Auf der Obertrumer Landesstraße (L102) am Ortsausgang von Seeham in Richtung Berndorf stießen die beiden zusammen. Noch ist der genaue Hergang des Unfalls unklar. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.
Der Fahrradfahrer wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt die Unfallursache.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.