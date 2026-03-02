Zwei Verletzte bei Autounfall in Dienten

Auf Höhe des Parkplatzes bei der Talstation Zachhoflift wollte der Tscheche links abbiegen und kollidierte dabei mit dem Österreicher. Durch den Zusammenstoß wurden der Oberösterreicher sowie seine 46-jährige Beifahrerin aus dem Pinzgau unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden vor Ort erstversorgt und in weiterer Folge vom Roten Kreuz in das Klinikum Schwarzach verbracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.