Beim Linksabbiegen

Zwei Verletzte bei Autounfall in Dienten

Salzburg
02.03.2026 10:20
Am Sonntagvormittag fuhr ein 56-jähriger Tscheche mit seinem Auto auf der B164 von Mühlbach in Richtung Dienten. Zeitgleich fuhr ein 44-jähriger Österreicher in die Gegenrichtung. Es kam zu einem Zusammenstoß. 

Auf Höhe des Parkplatzes bei der Talstation Zachhoflift wollte der Tscheche links abbiegen und kollidierte dabei mit dem Österreicher. Durch den Zusammenstoß wurden der Oberösterreicher sowie seine 46-jährige Beifahrerin aus dem Pinzgau unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden vor Ort erstversorgt und in weiterer Folge vom Roten Kreuz in das Klinikum Schwarzach verbracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Ein bei beiden Fahrzeuglenkern durchgeführter Alkomattest verlief negativ.  Für die Dauer der Aufräumarbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Dienten wurde der Verkehr über einen Parkplatz umgeleitet. 

Salzburg
02.03.2026 10:20
Salzburg

