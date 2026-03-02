Vorteilswelt
Felsarbeiten

Großarler Straße wird nachts komplett gesperrt

Salzburg
02.03.2026 10:44
Wegen Arbeiten am Fels wird die Straße gesperrt.
Wegen Arbeiten am Fels wird die Straße gesperrt.(Bild: Landesmedienzentrum)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Um den Verkehr vor herabbrechenden Felsen zu schützen wird die Großarler Straße ab 8. März nur einspurig befahrbar sein und ist nachts sogar komplett zu. Die Sperre wird bis voraussichtlich Mai andauern. 

Rund 820.000 Euro investiert das Land oberhalb der Liechtensteinklamm auf einem Streckenabschnitt von 400 Meter. Der Verkehr wird in der Zwischenzeit durch eine Ampel geregelt. 

Doch das ist nicht alles: Anrainer der Gemeinden Großarl und Hüttschlag sowie Urlaubsgäste sind laut Land von der Baustelle insofern betroffen, als die L109 in der Nacht komplett gesperrt ist. Von 19.30 Uhr abends bis 5 Uhr am Morgen gilt diese Sperre.

Nur zweimal pro Nacht wird die Straße jedoch von 22.15 Uhr bis 22.30 Uhr und von 00.45 Uhr bis 01.00 Uhr geöffnet. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung und Polizei können jederzeit in die betroffenen Gemeinden von außerhalb einfahren.

Salzburg
02.03.2026 10:44
