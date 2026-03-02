Vorteilswelt
Auf der A10

Brentenbergtunnel ab sofort nachts gesperrt

Salzburg
02.03.2026 12:49
Im Jänner wurde der Tunnel bei einem Unfall stark beschädigt.
Im Jänner wurde der Tunnel bei einem Unfall stark beschädigt.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Bis voraussichtlich Juni muss der Tunnel laut Asfinag nachts gesperrt werden. Der Verkehr in Richtung Salzburg läuft von Montag bis Freitag von 20 bis 6 Uhr zwischen dem Knoten Pongau und Paß Lueg über die B159.

0 Kommentare

Nachdem der Tunnel bei einem Lkw-Unfall massiv beschädigt wurde, sind bereits Reparaturen im Gange. Zur Aushärtung von Beton kommt es aus Sicherheitsgründen an einzelnen Tagen jeweils von 6 bis 14 Uhr wiederholt zur Sperre einer Fahrspur im Tunnel, wie die Asfinag mitteilte.

Aus aktueller Sicht erfolgen diese einstreifigen Verkehrsführungen auf der Richtungsfahrbahn Salzburg beginnend diese Woche mit Donnerstag und Freitag (5. und 6. März), rund 20 Mal bis Ende April an verkehrsschwachen Tagen. Dabei kann es zu Verzögerungen zur Morgenspitze im Pendlerverkehr kommen. 

Die Nachtsperrungen gelten aus Rücksicht auf den starken Reiseverkehr nicht für die Karwoche inklusive Ostermontag (28. März bis 6. April). 

Salzburg
02.03.2026 12:49
Salzburg

