Brentenbergtunnel ab sofort nachts gesperrt

Nachdem der Tunnel bei einem Lkw-Unfall massiv beschädigt wurde, sind bereits Reparaturen im Gange. Zur Aushärtung von Beton kommt es aus Sicherheitsgründen an einzelnen Tagen jeweils von 6 bis 14 Uhr wiederholt zur Sperre einer Fahrspur im Tunnel, wie die Asfinag mitteilte.