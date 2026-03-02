Der Lungau brennt für die Volkskultur-Szene

Kaum wo ist die Brauchtumsszene so rege wie im Lungau: Am Sonntag marschierte ein Festzug in Ramingstein zum bereits 60. Jahrtag des Bezirksvereins auf. Nach der Festmesse wurde beim Jagglerhof gefeiert.
Nach dem Festgottesdienst mit Pfarrer Christian Schreilechner marschierten verschiedene Vereine von Trachtenfrauengruppen bis zu Schützen auf.
Wolfgang Eßl, seit sieben Jahren Obmann im Lungauer Bezirksverein, der seit 1967 besteht: „Die Geschlossenheit ist bei uns groß. Es halten sich ja auch einige Besonderheiten.“ Allen voran geht es dabei um Bräuche wie die hoch aufgezimmerten Holztürme, die als Osterfeuer weit herum bekannt sind. Oder auch die insgesamt 12 Samson-Figuren (zwei davon in der angrenzenden Steiermark). Der Riese geht auf das Alte Testament zurück. Eßl: „Das Schöne ist auch die Verbundenheit mit den anderen Vereinen.“
Am Sonntag schleppten Träger den Riesen aus der Gastgeber-Gemeinde herbei. Zu Ehren der insgesamt 63 Vereine prosteten nicht nur die Marketenderinnen Katharina und Elisabeth an. Und die Prangerschützen Mauterndorf gaben ihre Ehrensalven ab.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.