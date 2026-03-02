Vorteilswelt
Großer Aufmarsch

Der Lungau brennt für die Volkskultur-Szene

Salzburg
02.03.2026 08:00
Der Ramingsteiner Samson wurde zum 60-Jahr-Fest ausgeführt – inklusive Ehrentanz
Der Ramingsteiner Samson wurde zum 60-Jahr-Fest ausgeführt – inklusive Ehrentanz(Bild: Roland Holitzky)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Kaum wo ist die Brauchtumsszene so rege wie im Lungau: Am Sonntag marschierte ein Festzug in Ramingstein zum bereits 60. Jahrtag des Bezirksvereins auf. Nach der Festmesse wurde beim Jagglerhof gefeiert.

Nach dem Festgottesdienst mit Pfarrer Christian Schreilechner marschierten verschiedene Vereine von Trachtenfrauengruppen bis zu Schützen auf. 

Wolfgang Eßl, seit sieben Jahren Obmann im Lungauer Bezirksverein, der seit 1967 besteht: „Die Geschlossenheit ist bei uns groß. Es halten sich ja auch einige Besonderheiten.“ Allen voran geht es dabei um Bräuche wie die hoch aufgezimmerten Holztürme, die als Osterfeuer weit herum bekannt sind. Oder auch die insgesamt 12 Samson-Figuren (zwei davon in der angrenzenden Steiermark). Der Riese geht auf das Alte Testament zurück. Eßl: „Das Schöne ist auch die Verbundenheit mit den anderen Vereinen.“

Prost! Die Marketenderinnen Katharina und Elisabeth
Prost! Die Marketenderinnen Katharina und Elisabeth(Bild: Roland Holitzky)
Die Prangerschützen aus Mauterndorf
Die Prangerschützen aus Mauterndorf(Bild: Roland Holitzky)

Am Sonntag schleppten Träger den Riesen aus der Gastgeber-Gemeinde herbei. Zu Ehren der insgesamt 63 Vereine prosteten nicht nur die Marketenderinnen Katharina und Elisabeth an. Und die Prangerschützen Mauterndorf gaben ihre Ehrensalven ab.

