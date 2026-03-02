Der Lungau brennt für die Volkskultur-Szene

Wolfgang Eßl, seit sieben Jahren Obmann im Lungauer Bezirksverein, der seit 1967 besteht: „Die Geschlossenheit ist bei uns groß. Es halten sich ja auch einige Besonderheiten.“ Allen voran geht es dabei um Bräuche wie die hoch aufgezimmerten Holztürme, die als Osterfeuer weit herum bekannt sind. Oder auch die insgesamt 12 Samson-Figuren (zwei davon in der angrenzenden Steiermark). Der Riese geht auf das Alte Testament zurück. Eßl: „Das Schöne ist auch die Verbundenheit mit den anderen Vereinen.“