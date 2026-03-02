Zu viel geladen: Zwei Traktorfahrer erwischt

Am Sonntag hielt die Polizei einen Traktorlenker (54) auf der L212 im Lungau an. Der Anhänger war mit Rundholz beladen, teilweise vereist und die Ladung zur Gänze ungesichert. Mehr noch: Die Ladung stand 1,80 Meter über den Rand des Anhängers hinaus. Außerdem standen Äste aus den Stämmen und ragten 50 Zentimeter über den Anhänger hinaus. Die beiden Bremslichter am Anhänger waren nicht funktionstüchtig.