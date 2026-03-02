Vorteilswelt
Mehrere Mängel

Zu viel geladen: Zwei Traktorfahrer erwischt

Salzburg
02.03.2026 14:57
Die Beamten kontrollierten die Landwirte.
Die Beamten kontrollierten die Landwirte.
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Salzburger Polizei erwischte am Sonntag gleich zwei Fahrer, die mit ihren Traktoren unterwegs waren. In beiden Fällen hatten ihre Fahrzeuge nicht nur überstehende Ladungen, sondern noch viele andere Mängel. 

Am Sonntag hielt die Polizei einen Traktorlenker (54) auf der L212 im Lungau an. Der Anhänger war mit Rundholz beladen, teilweise vereist und die Ladung zur Gänze ungesichert. Mehr noch: Die Ladung stand 1,80 Meter über den Rand des Anhängers hinaus. Außerdem standen Äste aus den Stämmen und ragten 50 Zentimeter über den Anhänger hinaus. Die beiden Bremslichter am Anhänger waren nicht funktionstüchtig.

Die Mängelliste war aber noch länger: Am Traktor selbst waren keine Radabdeckungen an beiden Vorderreifen montiert, sowie die rotierende Gelenkwelle war nicht abgedeckt. Weiters war die Begutachtungsplakette am Traktor zwei Jahre abgelaufen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und sämtliche Übertretungen werden bei der Behörde angezeigt.

Einen weiteren Traktorfahrer (53) hielten die Verkehrspolizisten am Nachmittag des 1. März auf der B99 an. Am Anhänger befanden sich sechs Siloballen, die seitlich über den Anhänger hinausstanden. Weiters waren die Ballen, die einen Überstand von 53 cm aufwiesen, nicht ordnungsgemäß gesichert. Die Gurte wurden mit „Würgern“ am Rahmen befestigt.

Zudem fehlte an beiden Vorderreifen die Radabdeckung und auch hier war die rotierende Gelenkwelle nicht abgedeckt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und konnte nach Kennzeichnung der Überbreite und Nachsicherung fortgesetzt werden. Sämtliche Übertretungen werden bei der Behörde angezeigt.

Salzburg
02.03.2026 14:57
Salzburg

