Küche in Salzburg-Liefering geriet in Brand

Die Salzburger Berufsfeuerwehr war Montagmittag bei einem Küchenbrand im Stadtteil Liefering gefordert. Mit zwei Fahrzeugen rückten die Floriani an. Zwei Wohnungen mussten evakuiert werden. Die Einsatzkräfte brachten das Feuer schnell unter Kontrolle.
„Der Bewohner der Wohnung hat absolut richtig reagiert, die Wohnung verlassen und die Türe geschlossen. So hielt sich die Rauchentwicklung im Stiegenhaus in Grenzen“, lobt der Salzburger Branddirektor Werner Kloiber.
Die Einsatzkräfte evakuierten zwei Bewohner von oberhalb liegenden Wohnungen, es gab keine Verletzten. 16 Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr waren im Einsatz, nach kurzer Zeit war der Brand unter Kontrolle. Die genaue Brandursache war zunächst nicht bekannt.
