Retourkutsche der Rapid-Ultras: Boykott & Banner!

Die Rapid-Ultras haben am Samstag schon vor Beginn des Spiels gegen den Wolfsberger AC wieder für Aufsehen gesorgt. Mit einem großen Banner und einem Boykott reagieren Anhänger der Hütteldorfer auf Aussagen von Rapid-Präsident Alexander Wrabetz.
Der SK Rapid distanziere sich „in aller Deutlichkeit“ von den Fan-Vorfällen im 348. Wiener Derby, erklärte Wrabetz Anfang der Woche in einer Aussendung. Hintergrund war der Pyro-Ärger im Derby am vergangenen Wochenende. Teile der Rapid-Anhängerschaft hatten für eine Spielunterbrechung und reichlich Ärger gesorgt.
Retourkutsche der Ultras
Die Hütteldorfer hatten schließlich angekündigt, in den nächsten drei Jahren bei Spielen gegen die Austria in der Generali-Arena auf Tickets für die eigenen Fans zu verzichten. Gegen den Wolfsberger AC verzichtete der organisierte Teil der Rapid-Fans nun freiwillig auf ein Erscheinen in der heimischen Arena.
Mit einem Banner gab es vielmehr eine Retourkutsche für die Kub-Führung! „Wir distanzieren uns in aller Deutlichkeit von diesen sportlichen Leistungen“, war auf einem Transparent vom Block West zu lesen. Ruhe kehrt vorerst also nicht ein ...
