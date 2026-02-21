Retourkutsche der Rapid-Ultras: Boykott & Banner!

Retourkutsche der Ultras

Die Hütteldorfer hatten schließlich angekündigt, in den nächsten drei Jahren bei Spielen gegen die Austria in der Generali-Arena auf Tickets für die eigenen Fans zu verzichten. Gegen den Wolfsberger AC verzichtete der organisierte Teil der Rapid-Fans nun freiwillig auf ein Erscheinen in der heimischen Arena.