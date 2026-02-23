Nach Schnee-Woche kommen nun Frühlingsgefühle auf

Meteorologen von Ubimet prognostizieren für diese Woche landesweites Tauwetter. „Auch inneralpin geht es dem Schnee nun an den Kragen.“ Das Frühlingswetter kommt allerdings nur langsam in die Gänge. Zwar wird es bereits heute, Montag, mit acht bis 15 Grad recht mild, noch ist aber mit Wolken und auch mit ein paar Regenschauern an der Alpennordseite zu rechnen. Die Schneefallgrenze liegt bei etwa 1400 Metern.