Nach Schnee-Woche kommen nun Frühlingsgefühle auf

Pause für Väterchen Frost! In Tirol werden in dieser Woche noch bis zu 20 Grad erwartet. Da kommen bereits erste Frühlingsgefühle auf. Aber Vorsicht: Trotz der Wetterbesserung und milder Temperaturen bleibt die Lawinensituation auf den Bergen kritisch!
Meteorologen von Ubimet prognostizieren für diese Woche landesweites Tauwetter. „Auch inneralpin geht es dem Schnee nun an den Kragen.“ Das Frühlingswetter kommt allerdings nur langsam in die Gänge. Zwar wird es bereits heute, Montag, mit acht bis 15 Grad recht mild, noch ist aber mit Wolken und auch mit ein paar Regenschauern an der Alpennordseite zu rechnen. Die Schneefallgrenze liegt bei etwa 1400 Metern.
Ab Mitte der Woche Wetterbesserung
Auch am Dienstag wird es häufig nass, die Sonne lässt sich nur selten blicken. Im Bergland kann es mit maximal drei Grad kühl bleiben. Am Mittwoch beruhigt sich das Wetter. „Vor allem im westlichen und südlichen Bergland scheint von der Früh weg die Sonne“, so die Meteorologen.
Auch der Wind flacht demnach ab und die zunehmend zum Vorschein kommende Sonne beschert uns neun bis 17 Grad. So geht es auch am Donnerstag weiter, wobei der Tag in manchen Tälern mit Nebel starten kann.
Bis zu 20 Grad, Lawinengefahr bleibt
Im Inntal können die Temperaturen auf bis zu 18 Grad steigen. Hier wird es auch am Freitag am wärmsten: Laut Ubimet sind in Innsbruck dann sogar bis zu 20 Grad möglich. Aber Vorsicht: Trotz der Wetterbesserung und milder Temperaturen bleibt die Lawinensituation auf den Bergen kritisch!
