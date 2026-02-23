Lawinengefahr! Weiterhin Alarmstufe Rot in Tirol

Todesdramen auch am Samstag

Die Serie an tödlichen Lawinenabgängen setzte sich in Tirol am Samstag fort. In Serfaus (Bezirk Landeck) ist ein 41-jähriger Einheimischer von einem Schneebrett erfasst und verschüttet worden. Er verstarb letztlich in der Klinik. Im Zillertal wurde einem Niederländer (52) eine Fahrt ins freie Gelände zum tödlichen Verhängnis. Der Familienvater kam beim Skifahren zu Sturz und blieb kopfüber im Tiefschnee stecken. Erst eine halbe Stunde später wurde der Urlauber entdeckt. Er wurde reanimiert – verstarb aber auch in der Klinik.