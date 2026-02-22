Vorteilswelt
Fiel in U9 schon auf

Austria Salzburg stattet Youngster mit Vertrag aus

Salzburg
22.02.2026 15:45
Austria Salzburg begrüßt einen Jungspund.
Austria Salzburg begrüßt einen Jungspund.(Bild: GEPA)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Schon die Vorbereitung von Austria Salzburg auf das Frühjahr in der 2. Liga hatte er mitgemacht, jetzt wurde Tarik Sadikovic mit einem Vertrag bei der Kampfmannschaft ausgestattet. Das vermeldeten die Violetten am Sonntag. 

0 Kommentare

Routinier Florian Rieder und die Youngsters Tobias Rohrmoser sowie Nico Lukasser-Weitlaner – diese Spieler verpflichtete Austria Salzburg in der abgelaufenen Winter-Transferphase. Neben dem Trio trainierte aber auch ein weiterer neuer Kicker beim Zweitligisten in der Vorbereitung mit: Tarik Sadikovic. Der 17-Jährige wechselte mit Juli 2016 zu den Violetten, verließ diese aber ein Jahr später Richtung Red Bull Salzburg. 

Nach zwei Jahren beim LASK kehrte der Verteidiger im Sommer 2024 schließlich zur Austria zurück. Dort kämpfte er sich nun weiter durch und darf sich jetzt über einen Vertrag beim Zweitligisten freuen. „Drei von vier Spielern, die wir in der Winterpause dazugeholt haben, sind blutjunge Salzburger bzw. aus dem Salzburger Unterhaus“, sagte Obmann David Rettenbacher. 

Für die Kampfmannschaft ist Sadikovic vorerst aber noch nicht fix eingeplant. Er wird behutsam herangeführt. „Er wird im Frühjahr noch viele Spiele in der 1b (1. Klasse Nord, Anm.) machen“, erklärte Sportchef Roland Kirchler. „Die richtige Arbeit für ihn beginnt jetzt, dann wird sich zeigen, ob er sich langfristig durchsetzen kann. Unsere volle Unterstützung hat er natürlich“, betonte der Tiroler. 

Für Austria Salzburg geht es nach der schneebedingten Absage des Frühjahrsauftakts bei Rapid II (Nachholtermin: 3. März, 20.30 Uhr) am Samstag um 14.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen den FAC weiter. 

22.02.2026 15:45
Salzburg

