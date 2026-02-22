Austria Salzburg stattet Youngster mit Vertrag aus

Schon die Vorbereitung von Austria Salzburg auf das Frühjahr in der 2. Liga hatte er mitgemacht, jetzt wurde Tarik Sadikovic mit einem Vertrag bei der Kampfmannschaft ausgestattet. Das vermeldeten die Violetten am Sonntag.
Routinier Florian Rieder und die Youngsters Tobias Rohrmoser sowie Nico Lukasser-Weitlaner – diese Spieler verpflichtete Austria Salzburg in der abgelaufenen Winter-Transferphase. Neben dem Trio trainierte aber auch ein weiterer neuer Kicker beim Zweitligisten in der Vorbereitung mit: Tarik Sadikovic. Der 17-Jährige wechselte mit Juli 2016 zu den Violetten, verließ diese aber ein Jahr später Richtung Red Bull Salzburg.
Nach zwei Jahren beim LASK kehrte der Verteidiger im Sommer 2024 schließlich zur Austria zurück. Dort kämpfte er sich nun weiter durch und darf sich jetzt über einen Vertrag beim Zweitligisten freuen. „Drei von vier Spielern, die wir in der Winterpause dazugeholt haben, sind blutjunge Salzburger bzw. aus dem Salzburger Unterhaus“, sagte Obmann David Rettenbacher.
Für die Kampfmannschaft ist Sadikovic vorerst aber noch nicht fix eingeplant. Er wird behutsam herangeführt. „Er wird im Frühjahr noch viele Spiele in der 1b (1. Klasse Nord, Anm.) machen“, erklärte Sportchef Roland Kirchler. „Die richtige Arbeit für ihn beginnt jetzt, dann wird sich zeigen, ob er sich langfristig durchsetzen kann. Unsere volle Unterstützung hat er natürlich“, betonte der Tiroler.
Für Austria Salzburg geht es nach der schneebedingten Absage des Frühjahrsauftakts bei Rapid II (Nachholtermin: 3. März, 20.30 Uhr) am Samstag um 14.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen den FAC weiter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.