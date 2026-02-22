Vorteilswelt
Tirol und Vorarlberg

Tödliche Lawinengefahr: AT-Alert in Westösterreich

Tirol
22.02.2026 13:06
Die Lawinensituation in Westösterreich ist extrem angespannt.
Die Lawinensituation in Westösterreich ist extrem angespannt.(Bild: zoom.tirol, Hubert Rauth)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Dramatisch ist nach wie vor die Lawinensituation in Westösterreich. In Tirol war deshalb bereits am Samstagnachmittag AT-Alert ausgelöst worden. Sonntagnachmittag erfolgte im Bundesland eine weitere solche Gefahreninformation. Vorarlberg machte es Tirol inzwischen nach.

Samstagnachmittag, exakt um 13.30 Uhr, wurde aufgrund der heiklen Lawinensituation in Tirol AT-Alert ausgelöst – übrigens der erste landesweite in Tirol. Am Sonntagnachmittag folgte der nächste: „Mit der Warnnachricht ,Gefahreninformation‘ wurde um circa 13.30 Uhr nochmals auf die große Lawinengefahr und die sehr gefährlichen Verhältnisse für Wintersportler im freien Gelände hingewiesen“, hieß es vonseiten des Landes.

Zitat Icon

Auch bis zu 24 Stunden danach erhalten neu eingeloggte Mobiltelefone im Warnbereich diese Meldung – beispielsweise neu in Tirol ankommende Gäste.

Land Tirol

Warnnachricht 24 Stunden aktiv
Der AT-Alert sei jeweils für 24 Stunden aktiv. „Das heißt, dass die Warnnachricht nicht nur zum Zeitpunkt der Aktivierung an alle in den Funkzellen eingeloggten Geräte ergeht: Auch bis zu 24 Stunden danach erhalten neu eingeloggte Mobiltelefone im Warnbereich diese Meldung auf ihr Mobiltelefon – beispielsweise neu in Tirol ankommende Gäste“, informierte das Land weiter.

AT-Alert vom Samstag.
AT-Alert vom Samstag.(Bild: Hubert Rauth)

Mit Ablauf der ersten Warnnachricht bzw. mit Ablauf dieser ersten 24 Stunden werde daher erneut mit der AT-Alert-Warnnachricht „Gefahreninformation“ an die große Lawinengefahr erinnert, um nochmals die in Tirol aufhältigen und neu ankommenden Personen zu erreichen, hieß es.

Bundesheer verlängert Einsatz in Tirol
Ebenso verlängert wurde am Sonntag der Assistenzeinsatz des Bundesheeres, der ursprünglich bis Samstag, 18 Uhr angedacht gewesen wäre. Mit dem Mehrzweckhubschrauber AW169 wurden Erkundungsflüge im Außerfern durchgeführt. In weiterer Folge waren Aufklärungsflüge in Ischgl, im Kaunertal, in Nauders sowie im Inntal vorgesehen.

Ziel sei weiterhin die Unterstützung der Lawinenkommissionen bei der Lagebeurteilung angesichts der anhaltend angespannten Lawinensituation, hieß es dazu vom Verteidigungsministerium. In Tirol und Vorarlberg herrscht verbreitet Lawinenwarnstufe 4.

Tirol
22.02.2026 13:06
