Tödliche Lawinengefahr: AT-Alert in Westösterreich

Warnnachricht 24 Stunden aktiv

Der AT-Alert sei jeweils für 24 Stunden aktiv. „Das heißt, dass die Warnnachricht nicht nur zum Zeitpunkt der Aktivierung an alle in den Funkzellen eingeloggten Geräte ergeht: Auch bis zu 24 Stunden danach erhalten neu eingeloggte Mobiltelefone im Warnbereich diese Meldung auf ihr Mobiltelefon – beispielsweise neu in Tirol ankommende Gäste“, informierte das Land weiter.