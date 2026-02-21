Die Lawinengefahr in Salzburg bleibt weiter hoch
Warnstufe 4
Wie schon in den vergangenen Tagen bleibt die Lawinengefahr im Bundesland Salzburg auch in den kommenden Tagen hoch. Oberhalb der Waldgrenze herrscht Warnstufe 4 – große Lawinengefahr. Spontane Lawinen sind möglich und an vielen Stellen können Schneebrettlawinen sehr leicht (auch aus der Entfernung) von einzelnen Personen ausgelöst werden, insbesondere an Nordwest- über Nord- bis Osthängen.
Auch unterhalb der Waldgrenze bleibt die Warnstufe mit 3 erheblich. Der Salzburger Lawinenwarndienst rät daher zu einer sehr defensiven Routenwahl. In Tirol war die Lage am Samstag so heikel, dass sogar der AT-Alert ausgerufen wurde.
Die Experten sind sicher, dass auch zu Wochenbeginn die Lage weiter heikel werden wird.
