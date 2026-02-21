Die Lawinengefahr in Salzburg bleibt weiter hoch

Wie schon in den vergangenen Tagen bleibt die Lawinengefahr im Bundesland Salzburg auch in den kommenden Tagen hoch. Oberhalb der Waldgrenze herrscht Warnstufe 4 – große Lawinengefahr. Spontane Lawinen sind möglich und an vielen Stellen können Schneebrettlawinen sehr leicht (auch aus der Entfernung) von einzelnen Personen ausgelöst werden, insbesondere an Nordwest- über Nord- bis Osthängen.