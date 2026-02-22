Auto prallt gegen Lärmschutzwand und kippt um

Auf der Tauernautobahn bei Eben im Salzburger Pongau ist am Samstagabend ein Pkw ins Schleudern geraten, gegen die Lärmschutzwand geprallt und seitlich zum Liegen gekommen. Eine 20-jährige Beifahrerin wurde verletzt, die A10 musste für Bergung und Unfallaufnahme gesperrt werden.
Am Abend des 21. Februar geriet auf der Tauernautobahn A10 im Gemeindegebiet Eben im Pongau ein von einem 22-jährigen Pinzgauer gelenkter Pkw in Fahrtrichtung Salzburg aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern.
Auf Fahrerseite liegen geblieben
Das Fahrzeug kam über eine leichte Böschung von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Lärmschutzwand. In weiterer Folge wurde der Wagen zurück auf die Fahrbahn geschleudert und blieb auf der Fahrerseite liegen. Die 20-jährige Beifahrerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.
Die A10 war während Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung gesperrt, der Alkotest beim Lenker verlief negativ.
