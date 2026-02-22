Dauer-Baustellen am Kleinen Deutschen Eck

Es drohen neue Staus am Bodenberg

Aber kein Grund aufzuatmen: Denn zwar kommt man von Schneizlreuth wieder direkt nach Weißbach an der Alpenstraße, allerdings wird dort bei teilweiser Vollsperrung die Fahrbahn erneuert. Mehr noch – es drohen neue Staus am Bodenberg, der am Ortsausgang von Schneizlreuth über mehrere Kurven in Richtung Unken führt.