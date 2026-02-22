Dauer-Baustellen am Kleinen Deutschen Eck

Wer von Lofer nach Salzburg mit dem Auto fahren will, braucht gute Nerven und viel Geduld. Das wird sich auch nach der Fertigstellung der aktuellen Langzeit-Baustelle nicht ändern. Die nächste steht nämlich schon in den Startlöchern...
Am Kleinen Deutschen Eck macht eine Baustelle vielen Pinzgauern seit Jahren das Leben schwer. Zwischen Schneizlreuth und dem Thumsee ist die Straße gesperrt. Seit 2016 wird dort gebaut, derzeit entsteht am sogenannten Weinkaser eine 480 Meter lange Schutzgalerie.
Eigentlich sollte die längst fertig sein, doch nach Auskunft der bayerischen Behörden kam es wegen des schwierigen Vergabeverfahrens zur Verzögerung. In der zweiten Jahreshälfte soll die Galerie endlich fertig werden.
Es drohen neue Staus am Bodenberg
Aber kein Grund aufzuatmen: Denn zwar kommt man von Schneizlreuth wieder direkt nach Weißbach an der Alpenstraße, allerdings wird dort bei teilweiser Vollsperrung die Fahrbahn erneuert. Mehr noch – es drohen neue Staus am Bodenberg, der am Ortsausgang von Schneizlreuth über mehrere Kurven in Richtung Unken führt.
Dort gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Arbeiten. Nun muss ein Teil des Berges abgetragen werden. Der Verkehr wird ab Herbst wieder mit einer Ampel geregelt, weil die Straße wieder halbseitig gesperrt wird. Voraussichtlich wird das auch im kompletten Jahr 2027 so weitergehen.
„Das ist kein böser Wille!“
All diese Verzögerungen seien aber baulich begründet, zumal es um Verkehrssicherheit gehe, sagt Christian Rehm, Leiter des Staatlichen Bauamts Traunstein. „Die Infrastruktur ist zum Teil noch aus der Nazizeit.“ Dass der Verkehr in der Baustelle laufe, mache die Sache kompliziert. Eines will Rehm den österreichischen Pendlern versichern: „Von unserer Seite ist das kein böser Wille!“
