Drogen- und Alkolenker aus dem Verkehr gezogen

Alkohol, kein Schein – Kontrolle in Gnigl

Am Abend meldeten Passanten in Salzburg-Gnigl einen offenbar betrunkenen Autofahrer. Der 46-jährige Flachgauer hatte Mühe beim Stehen und Sprechen und gab an, vier Gläser Wein getrunken zu haben. Der Alkotest ergab 1,78 Promille, zudem war der Mann nicht mehr im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, beide Lenker werden angezeigt.