Koks und 1,78 Promille

Drogen- und Alkolenker aus dem Verkehr gezogen

Salzburg
22.02.2026 20:00
Einer der Lenker hatte Kokain intus (Symbolbild).
Einer der Lenker hatte Kokain intus (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein Drogenlenker in Bruck an der Glocknerstraße, ein stark alkoholisierter Autofahrer ohne gültigen Schein in Gnigl: Zwei Verkehrskontrollen am 21. Februar in Salzburg endeten mit abgenommenen Führerscheinen und Anzeigen bei den zuständigen Behörden.

Am Mittag des 21. Februar stoppten Polizisten in Bruck an der Glocknerstraße einen 29-jährigen Pinzgauer zu einer Routinekontrolle. Der Pkw-Lenker zeigte deutliche Symptome einer Beeinträchtigung. Ein Suchtmitteltest reagierte sowohl auf Kokain als auch auf Cannabis positiv. Die anschließende ärztliche Untersuchung bestätigte seine Fahruntauglichkeit, der Führerschein wurde vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Alkohol, kein Schein – Kontrolle in Gnigl
Am Abend meldeten Passanten in Salzburg-Gnigl einen offenbar betrunkenen Autofahrer. Der 46-jährige Flachgauer hatte Mühe beim Stehen und Sprechen und gab an, vier Gläser Wein getrunken zu haben. Der Alkotest ergab 1,78 Promille, zudem war der Mann nicht mehr im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, beide Lenker werden angezeigt.

Salzburg
22.02.2026 20:00
