Auto rutscht in zwei hängen gebliebene Pkw

Wenig später fuhr eine 26-jährige Ungarin talwärts, setzte zum Bremsen an und rutschte auf der glatten Fahrbahn in zwei der hängen gebliebenen Pkw. Sie und ihre 18-jährige Mitfahrerin wurden verletzt und vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Schwarzach gebracht. Beide Alkotests fielen negativ aus.