Auto rutscht in zwei hängen gebliebene Pkw

Schnee, Steigung, blockierte Straße: Auf der L112 bei Rauris (Salzburg) bleiben mehrere Autos und sogar der Schneepflug hängen. Als eine 26-jährige Ungarin talwärts bremst, verliert sie die Kontrolle und kracht in zwei Fahrzeuge – sie und ihre 18-jährige Beifahrerin landen im Spital.
Die winterlichen Fahrbahnverhältnisse auf der Rauriser Landesstraße hatten am 22. Februar eine Kettenreaktion zur Folge. Mehrere Autos blieben an einer Steigung stecken, das nachfolgende Schneeräumfahrzeug kam ebenfalls zum Stillstand.
Wenig später fuhr eine 26-jährige Ungarin talwärts, setzte zum Bremsen an und rutschte auf der glatten Fahrbahn in zwei der hängen gebliebenen Pkw. Sie und ihre 18-jährige Mitfahrerin wurden verletzt und vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Schwarzach gebracht. Beide Alkotests fielen negativ aus.
