Eisbären dominieren weiterhin nach Belieben

Die Zeller Eisbären bleiben in der Meisterrunde der Alps Hockey League das Maß aller Dinge: Beim 5:2-Heimsieg über Hockey Club Asiago feierten die Pinzgauer den vierten Erfolg in Serie und verteidigten zur Halbzeit souverän die Tabellenführung. Die RB Juniors halten mit einem 3:1-Auswärtssieg den Anschluss.