Eisbären dominieren weiterhin nach Belieben

Die Zeller Eisbären bleiben in der Meisterrunde der Alps Hockey League das Maß aller Dinge: Beim 5:2-Heimsieg über Hockey Club Asiago feierten die Pinzgauer den vierten Erfolg in Serie und verteidigten zur Halbzeit souverän die Tabellenführung. Die RB Juniors halten mit einem 3:1-Auswärtssieg den Anschluss.
Die Dominanz der Zeller Eisbären in der Meisterrunde der Alps Hockey League scheint kein Ende zu finden. Mit dem 5:2-Heimerfolg über Asiago jubelten die Pinzgauer auch im vierten Spiel in Folge in der „Master Round“.
Putnik im Doppelpack, Wilfan, Jennes und Huard sorgten für den souveränen Erfolg. „Die ganze Mannschaft war motiviert, wir wollten das wirklich gewinnen“, sagte Leon Widhalm.
Zur Hälfte der „Master Round“ führt Zell weiterhin die Tabelle an. Fünf Punkte dahinter rangieren die RB Juniors. Das Farmteam fuhr bei Wipptal einen 3:1-Erfolg ein. „Der Auswärtssieg war enorm wichtig, um wieder in die Spur zu finden“, jubelte Coach Teemu Levijoki.
