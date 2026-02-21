Großeinsatz der Polizei: Fahndung nach Räuber

Eisbären dominieren weiterhin nach Belieben
Seit kurz nach 22 Uhr am Samstagabend läuft ein Großeinsatz der Polizei in Salzburg. Nach ersten Informationen der Exekutive läuft eine Fahndung nach einem Mann im Stadtteil Aigen nach einem Raubdelikt.
Der Mann soll circa 30 Jahre alt sein und eine Kaputzenjacke tragen. Bei der Fahndung ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.
Ob es sich um eine sogenannte Home Invasion gehandelt hat, konnte am Abend noch nicht bestätigt werden.
