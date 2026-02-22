Favoritin fällt aus! Für Stadlober steigen Chancen

Die schwedische Goldfavoritin im 50-km-Langlauf im klassischen Stil bei den Olympischen Spielen (10 Uhr) fällt für das letzte Medaillenrennen in Tesero aus. Wie ihr Team bekanntgab, ist Frida Karlsson, Goldmedaillengewinnerin im Skiathlon und 10-km-Skatingbewerb, von ihrer Erkältung nicht rechtzeitig genesen.