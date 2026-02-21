Dilemma um Fischtreppe beim Mühlbach

Was ihn daran stört: Zeitgleich ist ein Hochwasserschutzprojekt in Ausarbeitung. Die geforderte Investition könnte dadurch schon bald umsonst sein. Die drei Kraftwerksbetreiber sollen Lösungen einbringen. Wie diese ausschauen könnten, ist noch völlig unklar. Sie wollen in Zeiten eindringlicher Forderungen nach erneuerbarer Energie das Wasser nicht ungenutzt vorbeifließen lassen. Der künstlich angelegte Bach ist im Brandfall auch eine wichtige Quelle für Löschwasser in Lofer. Sollte sich keine Lösung ergeben, kann künftig kein Wasser mehr abgezweigt werden.