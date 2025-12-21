Weniger sicher: Svazek setzt auf Sanktionen

In Salzburg setzt Svazek auf härtere Kante: strengere Kriterien fürs Zusammenleben, Umbau der Förderlogik und weniger Asylplätze für 2026 sowie die Einführung der Bezahlkarte für Asylwerber. Dazu kommen Strafen bei Verstößen gegen Auflagen. Solche Pflichtverletzungen können bis zu einem Stopp der Sozialhilfezahlungen führen. Als eine solche Pflichtverletzung gilt etwa, wenn arbeitsfähige Personen Integrationsmaßnahmen oder Jobangebote nicht wahrnahmen oder wenn Ausbildungspflichten, wie Deutschkurse, nicht erfüllt wurden.