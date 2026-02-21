Trainereffekt bei Red Bull Salzburg ist Team-Sache

Salzburg hofft am Sonntag beim LASK auf den Trainereffekt. Mit Daniel Beichler soll es im Schlager der 20. Bundesliga-Runde gleich viel besser laufen als unter Ex-Trainer Thomas Letsch. Trotz großer Hoffnungen in den neuen starken – im Erwachsenenfußball aber noch unerfahrenen – Mann an der Seitenlinie der Bullen steht fest: Der Steirer kann es sicher nicht allein richten. Vor allem nicht in der Kürze der Zeit. Erst am Mittwoch hatte er die Arbeit beim Bundesligisten aufgenommen.