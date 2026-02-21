Trainereffekt bei Red Bull Salzburg ist Team-Sache

Daniel Beichler soll den FC Red Bull Salzburg wieder in erfolgreichere Zeiten führen. Der Steirer allein wird es aber nicht richten können. Die Mannschaft ist jetzt mehr denn je gefordert. Ein Kommentar.
Salzburg hofft am Sonntag beim LASK auf den Trainereffekt. Mit Daniel Beichler soll es im Schlager der 20. Bundesliga-Runde gleich viel besser laufen als unter Ex-Trainer Thomas Letsch. Trotz großer Hoffnungen in den neuen starken – im Erwachsenenfußball aber noch unerfahrenen – Mann an der Seitenlinie der Bullen steht fest: Der Steirer kann es sicher nicht allein richten. Vor allem nicht in der Kürze der Zeit. Erst am Mittwoch hatte er die Arbeit beim Bundesligisten aufgenommen.
Mannschaft von Red Bull Salzburg steht in der Bringschuld
Dass der Trainereffekt seine gewünschte Wirkung erzielt, ist demnach ganz klar auch Sache der Mannschaft. Kapitän Mads Bidstrup und Co. stehen in der Bringschuld. Das Team muss zeigen, dass es besser ist, als es die bisherige Saison vermuten lässt. Eine Steigerung ist in allen Mannschaftsteilen dringend notwendig. Denn die vielen enttäuschenden Ergebnisse lagen sicher nicht nur daran, dass Letsch keinen wirksamen Plan gegen tief stehende Gegner finden und eine nachhaltige Spielidee entwickeln konnte.
Es lag auch daran, dass seine Spieler viele Chancen ungenutzt ließen und es den Gegnern bei den Gegentoren deutlich zu leicht machten. Oder wie es Sportboss Marcus Mann formulierte: „Ein Trainerwechsel ist nie ein gutes Zeugnis für alle Beteiligten.“ Es ist Zeit für die Spieler, die Sache deutlich besser zu machen.
