„Geschenke verteilt!“

Katastrophen-Fehler kosten Eisbullen Punkte

Salzburg
20.02.2026 22:28
Die Eisbullen waren gegen den VSV in Führung.
Die Eisbullen waren gegen den VSV in Führung.(Bild: Manuel Mackinger - EC Red Bull Salzburg)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Haben die zuletzt formstarken Eisbullen die dreiwöchige Pause gut verkraftet? Diese Frage stellten sich einige unter den 3400 Fans in der ausverkauften Eisarena. So richtig eindeutig konnte man diese am Freitagabend aber nicht beantworten. Das Fixticket für die Champions Hockey League über den Grunddurchgang scheint so gut wie dahin...

Peter Schneider und Nash Nienhuis sorgten für eine schnelle 2:0-Führung und nach Villach-Anschluss schrieb Michael Raffl das 3:1 an. Im Schlussdrittel schlichen sich allerdings katastrophale Abwehrfehler ein, welche die Kärntner eiskalt ausnutzten. Zehn Minuten vor Schluss stand es völlig überraschend 3:3. Bulls-Debütant Cole Krygier musste mit seinem neuen Arbeitgeber somit prompt in die Verlängerung. Das ärgerte besonders den Trainer.

Wir haben Geschenke verteilt, weil wir in manchen Situationen zu locker gespielt haben.

Eisbullen-Cheftrainer Manny Viveiros

„Wir haben Geschenke verteilt, weil wir in manchen Situationen zu locker gespielt haben“, sagte Bulls-Coach Manny Viveiros nach der am Ende doch noch verlorenen Partie.

Denn beim Nachsitzen hatte der Meister erst noch Glück. Beim Penaltyschießen, dann aber das Nachsehen. Das Ticket für die Champions Hockey League rückte damit trotz deutlicher Niederlage der Grazer in Bozen in weite Ferne. Aber: „Mund abputzen und nach vorn schauen“, blickte Florian Baltram auf Sonntags-Gegner Pustertal.

Salzburg
20.02.2026 22:28
