Katastrophen-Fehler kosten Eisbullen Punkte

Haben die zuletzt formstarken Eisbullen die dreiwöchige Pause gut verkraftet? Diese Frage stellten sich einige unter den 3400 Fans in der ausverkauften Eisarena. So richtig eindeutig konnte man diese am Freitagabend aber nicht beantworten. Das Fixticket für die Champions Hockey League über den Grunddurchgang scheint so gut wie dahin...