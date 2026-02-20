Sauna-Brand in Kleinarl: Ursache offenbar gefunden

Flammen in einer Sauna in Kleinarl: Beim Aufguss kam es plötzlich zu einem Brand, eine Jugendliche wurde verletzt. Die Ermittler gehen inzwischen mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer konkreten Ursache aus – Details dazu wurden nun bekannt.
Bei dem Saunabrand in einem Gasthaus in Kleinarl, bei dem eine 14-Jährige verletzt wurde, geht die Polizei ersten Hinweisen nach – und offenbar ergibt sich daraus ein immer klareres Bild zum Hergang.
Laut Ermittlungsergebnissen war die niederländische Besucherin allein im Saunaraum und führte dort einen Aufguss durch – mit einem bereits vorbereiteten Saunaeimer voller Flüssigkeit. Dabei kam es plötzlich zu einer Stichflamme, die sich rasch auf einen Lampenschirm über dem Ofen ausbreitete. Experten vermuten, dass ein falsches Mischverhältnis von Saunaöl und Wasser der wahrscheinliche Auslöser des Brandes war.
Die genaue Ursache wird weiter geprüft, während Einsatzkräfte und Polizei die Abläufe rekonstruieren.
