Sauna-Brand in Kleinarl: Ursache offenbar gefunden

Laut Ermittlungsergebnissen war die niederländische Besucherin allein im Saunaraum und führte dort einen Aufguss durch – mit einem bereits vorbereiteten Saunaeimer voller Flüssigkeit. Dabei kam es plötzlich zu einer Stichflamme, die sich rasch auf einen Lampenschirm über dem Ofen ausbreitete. Experten vermuten, dass ein falsches Mischverhältnis von Saunaöl und Wasser der wahrscheinliche Auslöser des Brandes war.