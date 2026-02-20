Zum Auftakt wartet gleich vorentscheidendes Duell

Salzburgs Frauen bekommen es zum Frühjahrsauftakt der Bundesliga gleich mit Sturm zu tun. Ein Duell, das richtungsweisend für das Frühjahr sein wird. Für eine Stürmerin ist es die Rückkehr an alte Wirkungsstätte.
Exakt elf Wochen ruhte der Ball in der Fußball-Bundesliga der Frauen. Samstag geht es für die zehn heimischen Teams wieder los. Nach dem K. o. – Spiel im Cup vergangenen Sonntag wartet auf Salzburg mit dem Duell mit Sturm gleich das nächste wichtige Match. Denn die Grazerinnen würden sich als aktuell Vierter gerade noch für die Meisterrunde qualifizieren, die Bullen liegen drei Punkte zurück. Es ist also eine Vorentscheidung, wohin die Reise im Frühjahr geht. Denn nach der Partie in Graz stehen nur noch drei Begegnungen an. „Für uns ist es ein wichtiges Spiel, weil wir uns mit einem direkten Konkurrenten messen“, betont Salzburg-Coach Dusan Pavlovic, der sich mit seinem Team im Hinspiel daheim noch 0:1 geschlagen geben musste.
Heimstärke von Sturm
„Ich denke, wir haben uns gut vorbereitet, gute Testspiele gehabt. Sturm ist ein super Gegner, aber wir werden versuchen, unser Spiel durchzuziehen. Sturm ist aber der klare Favorit“, weiß Katja Wienerroither um die Stärke der seit Mitte Oktober zuhause ungeschlagenen Steirerinnen.
Die Eugendorferin kennt den Weg in die Murmetropole gut, kickte sie doch dort von Jänner 2020 bis Juni 2021. „Es ist sehr lange her, dass ich dort war. Die Mannschaft und das Betreuerteam haben sich geändert, ich kenne vom aktuellen Team nicht mehr so viele“, hat das Match für sie keine besondere Brisanz aufgrund ihrer Vergangenheit dort.
„Die Partie wird aufgrund des starken Schneefalls leider ohne Zuschauer:innen am Kunstrasen im Trainingszentrum Messendorf ausgetragen“, schreibt Sturm auf seiner Homepage.
ADMIRAL Frauen-Bundesliga, Samstag: Vienna – Neulengbach (14), Sturm – Salzburg (16). – Sonntag: LASK – Altach (11), Austria Wien – Südburgenland/Hartberg abgesagt. – 2. Frauen-Bundesliga, Samstag: LUV Graz – Landhaus (14), Geretsberg/Bürmoos – Rapid (17). – Sonntag: Wildcats Elektro Service Fuchs – FC Pinzgau (10.30), GAK – Wacker Innsbruck (11, live auf fan.at), Rankweil Wiener Sport-Club (11.30).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.