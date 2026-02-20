Zum Auftakt wartet gleich vorentscheidendes Duell

Exakt elf Wochen ruhte der Ball in der Fußball-Bundesliga der Frauen. Samstag geht es für die zehn heimischen Teams wieder los. Nach dem K. o. – Spiel im Cup vergangenen Sonntag wartet auf Salzburg mit dem Duell mit Sturm gleich das nächste wichtige Match. Denn die Grazerinnen würden sich als aktuell Vierter gerade noch für die Meisterrunde qualifizieren, die Bullen liegen drei Punkte zurück. Es ist also eine Vorentscheidung, wohin die Reise im Frühjahr geht. Denn nach der Partie in Graz stehen nur noch drei Begegnungen an. „Für uns ist es ein wichtiges Spiel, weil wir uns mit einem direkten Konkurrenten messen“, betont Salzburg-Coach Dusan Pavlovic, der sich mit seinem Team im Hinspiel daheim noch 0:1 geschlagen geben musste.