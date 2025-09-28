Salzburger ÖVP schießt sich auf Herbert Kickl ein

Viel „heiße Luft“

Jetzt meldet sich die Salzburger Volkspartei zu Wort. „Der FPÖ-Parteitag in Salzburg hat wieder mal klar gezeigt, wo die Freiheitlichen politisch einzuordnen sind. Außer Populismus und heißer Luft bleibt wenig übrig“, meint Landesgeschäftsführer Nikolaus Stampfer. Und: „Auch in Salzburg waren das Niveau und die Redebeiträge leider nicht besser als sonst. Unsere Landeshauptfrau Karoline Edtstadler ist in Salzburg jedenfalls mehr als angekommen, und macht das, was Kickl nach wie vor scheut: nämlich Verantwortung übernehmen.“