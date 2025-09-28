Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Kein Niveau“

Salzburger ÖVP schießt sich auf Herbert Kickl ein

Salzburg
28.09.2025 15:35
Der blaue Frontmann Herbert Kickl wurde mit 96,94 Prozent als Parteichef bestätigt.
Der blaue Frontmann Herbert Kickl wurde mit 96,94 Prozent als Parteichef bestätigt.(Bild: Tröster Andreas)

Der FPÖ-Bundesparteitag im Salzburger Messezentrum ist Geschichte. Der blaue Frontmann Herbert Kickl wurde dort mit 96,94 Prozent als Parteichef bestätigt. Kickl selbst sparte in seiner Rede nicht mit Kritik an ÖVP-Landeshauptfrau Karoline Edtstadler – jetzt kommt der Konter der Volkspartei. 

0 Kommentare

Wie berichtet, holte Kickl bei seinem Rundumschlag auch in Richtung Salzburg aus. Er bezeichnete Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) als „türkis-schwarzes Wandervögelchen“. Ihr Vorgänger sei bereits jetzt schon entsetzt, dass er sie hier zwischenlanden gelassen habe, denn Edtstadler strebe ja viel weiter nach oben.

Lesen Sie auch:
Marlene Svazk bei ihrem ersten Bundesparteitag in Salzburg als Gastgeberin – beim letzten ...
Parteitag in Salzburg
Die FPÖ ließ sich von den Aktivisten nicht stören
28.09.2025
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
27.09.2025

Viel „heiße Luft“
Jetzt meldet sich die Salzburger Volkspartei zu Wort. „Der FPÖ-Parteitag in Salzburg hat wieder mal klar gezeigt, wo die Freiheitlichen politisch einzuordnen sind. Außer Populismus und heißer Luft bleibt wenig übrig“, meint Landesgeschäftsführer Nikolaus Stampfer. Und: „Auch in Salzburg waren das Niveau und die Redebeiträge leider nicht besser als sonst. Unsere Landeshauptfrau Karoline Edtstadler ist in Salzburg jedenfalls mehr als angekommen, und macht das, was Kickl nach wie vor scheut: nämlich Verantwortung übernehmen.“

Scharfe Kritik an Marlene Svazek
FPÖ-Landeschefin Marlene Svazek verzichtete beim Parteitag auf deftige Worte in Richtung Koalitionspartner. Die Salzburger ÖVP lässt hierzu via Aussendung wissen: „Svazek betont regelmäßig die Zusammenarbeit mit der ÖVP in Salzburg als Modell für den Bund. Gleichzeitig ließ sie persönliche Angriffe auf die Landeshauptfrau unkommentiert. Das wirft die Frage auf, wie eigenständig Svazek tatsächlich agieren darf. Wer sich als pragmatische Stimme positioniert, sollte auch klar Stellung beziehen.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
130.621 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
124.489 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
123.388 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
3066 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
2074 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1814 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf