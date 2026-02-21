Lkw-Unfall: 14 Kilometer Stau auf Tauernautobahn
Rückreiseverkehr
Ein Lkw-Unfall Samstagfrüh zwischen Werfen und Pass Lueg führte zu langen Staus auf der Tauern Autobahn (A10) in Richtung Deutschland. Zwar blieb ein Fahrstreifen offen, im regen Urlauberverkehr bildete sich aber rasch ein Stau, der am Vormittag knapp 14 Kilometer bis Hüttau zurück reichte.
Vor dem Helbersbergtunnel wurde der Verkehr blockweise abgefertigt, der Zeitverlust betrug über eineinhalb Stunden, hieß es seitens des ÖAMTC.
Der Lkw wird voraussichtlich erst in den Abendstunden entfernt werden können, man muss also den ganzen Tag über mit Verzögerungen rechnen. Auch auf den begleitenden Bundesstraßen (B99, B159) kamen Autofahrende kaum voran.
