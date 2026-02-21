Lkw-Unfall: 14 Kilometer Stau auf Tauernautobahn

Ein Lkw-Unfall Samstagfrüh zwischen Werfen und Pass Lueg führte zu langen Staus auf der Tauern Autobahn (A10) in Richtung Deutschland. Zwar blieb ein Fahrstreifen offen, im regen Urlauberverkehr bildete sich aber rasch ein Stau, der am Vormittag knapp 14 Kilometer bis Hüttau zurück reichte.