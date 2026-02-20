Vorteilswelt
Olympic closing ceremony

Golden duo! Austria’s flag bearers have been chosen

20.02.2026 14:48
Janine Flock will share this great honor with Alessandro Hämmerle.
Janine Flock will share this great honor with Alessandro Hämmerle.
Our flag bearers have been chosen! Janine Flock and Alessandro Hämmerle will carry the Austrian flag at the closing ceremony of the Milan Cortina 2026 Winter Olympics on Sunday (starting at 8:15 p.m.) and lead the Olympic Team Austria into the historic Arena di Verona.

"Being nominated as flag bearer is something very special for me. It was a long road for me to become an Olympic champion – and now I get to carry the flag for Austria at the closing ceremony in Verona," says Flock happily. She ended her Olympic trauma in Cortina and won gold. 

Alessandro Hämmerle
Alessandro Hämmerle

Meanwhile, Hämmerle was crowned Olympic champion in Livigno in a nerve-wracking snowboard cross competition. "It is a huge honor for me to be able to wave the flag on behalf of all the athletes of the Olympic Team Austria in Verona. For me, this is the perfect end to these Winter Games," says the Vorarlberg native proudly. 

This article has been automatically translated,
read the original article here.

