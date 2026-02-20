Goldenes Duo! Österreichs Fahnenträger stehen fest

„Die Nominierung als Fahnenträgerin ist für mich etwas ganz Besonderes. Es war ein langer Weg für mich, Olympiasiegerin zu werden – und jetzt darf ich bei der Schlussfeier in Verona die Fahne für Österreich tragen“, freut sich Flock. Sie hat in Cortina ihr Olympia-Trauma beendet und sich Gold geholt.