Goldenes Duo! Österreichs Fahnenträger stehen fest

Unsere Fahnenträger stehen fest! Janine Flock und Alessandro Hämmerle werden am Sonntag bei der Schlussfeier der Olympischen Winterspiele Mailand Cortina 2026 (ab 20.15 Uhr) die österreichische Fahne tragen und das Olympic Team Austria in der geschichtsträchtigen Arena von Verona anführen.
„Die Nominierung als Fahnenträgerin ist für mich etwas ganz Besonderes. Es war ein langer Weg für mich, Olympiasiegerin zu werden – und jetzt darf ich bei der Schlussfeier in Verona die Fahne für Österreich tragen“, freut sich Flock. Sie hat in Cortina ihr Olympia-Trauma beendet und sich Gold geholt.
Hämmerle kürte sich unterdessen in Livigno zum Olympiasieger in einem nervenaufreibenden Snowboardcross-Bewerb. „Es ist eine riesengroße Ehre für mich, die Fahne im Namen aller Athlet:innen des Olympic Team Austria in Verona schwenken zu dürfen. Das ist für mich ein perfekter Schlusspunkt dieser Winterspiele“, zeigt sich der Vorarlberger stolz.
