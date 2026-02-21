Alkolenker fuhr mit Pkw in den Graben

Am Samstagmorgen um 6.43 Uhr war ein 46-jähriger Autofahrer von St. Anton im Montafon kommend auf der L94 in Richtung Bartholomäberg unterwegs. Plötzlich kam der Mann mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und touchierte dabei mit der linken Fahrzeughälfte die Leitplanke. Anschließend rutschte er mit seinem Fahrzeug die Böschung hinab, in Schräglage kam der Pkw schließlich zum Stillstand.