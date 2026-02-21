Vorteilswelt
Feuerwehr rückte aus

Alkolenker fuhr mit Pkw in den Graben

Vorarlberg
21.02.2026 11:39
Die Florianijünger bargen den Unfalllenker.
Die Florianijünger bargen den Unfalllenker.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein 46-Jähriger setzte sich in Vorarlberg in den frühen Morgenstunden am Samstag hinters Steuer und landete schließlich im Straßengraben: Der Mann hatte zuvor getankt, allerdings kein Benzin.  

0 Kommentare

Am Samstagmorgen um 6.43 Uhr war ein 46-jähriger Autofahrer von St. Anton im Montafon kommend auf der L94 in Richtung Bartholomäberg unterwegs. Plötzlich kam der Mann mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und touchierte dabei mit der linken Fahrzeughälfte die Leitplanke.  Anschließend rutschte er mit seinem Fahrzeug die Böschung hinab, in Schräglage kam der Pkw schließlich zum Stillstand.

Der Lenker musste von den Freiwilligen Feuerwehren Schruns und Bartholomäberg aus dem Fahrzeug befreit werden. Eine Atemluftuntersuchung ergab eine Alkoholisierung. Den Führerschein wurde der Mann noch an Ort und Stelle los. Am Fahrzeug entstand durch den Crash beträchtlicher Sachschaden. Die L94 war im Bereich der Unfallstelle für rund eine Stunde in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Vorarlberg
21.02.2026 11:39
Vorarlberg
