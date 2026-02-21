Alkolenker fuhr mit Pkw in den Graben

Ein 46-Jähriger setzte sich in Vorarlberg in den frühen Morgenstunden am Samstag hinters Steuer und landete schließlich im Straßengraben: Der Mann hatte zuvor getankt, allerdings kein Benzin.
Am Samstagmorgen um 6.43 Uhr war ein 46-jähriger Autofahrer von St. Anton im Montafon kommend auf der L94 in Richtung Bartholomäberg unterwegs. Plötzlich kam der Mann mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und touchierte dabei mit der linken Fahrzeughälfte die Leitplanke. Anschließend rutschte er mit seinem Fahrzeug die Böschung hinab, in Schräglage kam der Pkw schließlich zum Stillstand.
Der Lenker musste von den Freiwilligen Feuerwehren Schruns und Bartholomäberg aus dem Fahrzeug befreit werden. Eine Atemluftuntersuchung ergab eine Alkoholisierung. Den Führerschein wurde der Mann noch an Ort und Stelle los. Am Fahrzeug entstand durch den Crash beträchtlicher Sachschaden. Die L94 war im Bereich der Unfallstelle für rund eine Stunde in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.