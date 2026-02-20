Vorteilswelt
ATP-Challenger

Angeschlagener Schwärzler schied in Lille aus

Vorarlberg
20.02.2026 17:25
Joel Schwärzler hatte mit einem geschwollenen Knöchel zu kämpfen.
Joel Schwärzler hatte mit einem geschwollenen Knöchel zu kämpfen.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Bitter für Joel Schwärzler! Nachdem der Vorarlberger beim ATP-125-Challenger in Lille in der ersten Runde sensationell den belgischen Ex-Top-10-Spieler David Goffin aus dem Turnier geworfen hatte, ging das ÖTV-Ass im Achtelfinale mit einem Handicap in die Partie. 

Bei seinem Erstrundensieg beim ATP-Challenger in Lille gegen Ex-Top-10-Spieler David Goffin (Bel) hatte Joel Schwärzler (ATP-Nr. 246) noch geglänzt, war aber auch umgeknickt.

Joel Schwärzler zog in Lille ins Achtelfinale ein.
Überraschung in Lille
Top! Schwärzler schlägt frühere Nummer 7 der Welt
18.02.2026

In Runde zwei musste der Harder darum mit geschwollenem und getapetem Sprunggelenk antreten – und hatte dann gegen das 16-jährige französische Wunderkind Moise Kouame (ATP-Nr. 509) wenig Chancen, unterlag nach 1:17 Minuten Spielzeit mit 3:6 und 4:6.

Vorarlberg
20.02.2026 17:25
Vorarlberg
