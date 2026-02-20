Angeschlagener Schwärzler schied in Lille aus
ATP-Challenger
Bitter für Joel Schwärzler! Nachdem der Vorarlberger beim ATP-125-Challenger in Lille in der ersten Runde sensationell den belgischen Ex-Top-10-Spieler David Goffin aus dem Turnier geworfen hatte, ging das ÖTV-Ass im Achtelfinale mit einem Handicap in die Partie.
Bei seinem Erstrundensieg beim ATP-Challenger in Lille gegen Ex-Top-10-Spieler David Goffin (Bel) hatte Joel Schwärzler (ATP-Nr. 246) noch geglänzt, war aber auch umgeknickt.
In Runde zwei musste der Harder darum mit geschwollenem und getapetem Sprunggelenk antreten – und hatte dann gegen das 16-jährige französische Wunderkind Moise Kouame (ATP-Nr. 509) wenig Chancen, unterlag nach 1:17 Minuten Spielzeit mit 3:6 und 4:6.
