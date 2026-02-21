Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tod im Schnee

15-Jähriger wartet vergeblich auf seinen Vater

Vorarlberg
21.02.2026 08:20
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Nieder Wolfs Gruber Photography)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Tragisch endete der gemeinsame Skitag eines 15-Jährigen mit seinem Vater. Das Duo trennte sich nach einer gemeinsamen Liftfahrt, um auf unterschiedlichen Routen abzufahren, doch der Vater sollte nie am ausgemachten Treffpunkt ankommen.

0 Kommentare

Am Freitag hielten sich ein 61-jähriger Mann und sein 15-jähriger Sohn zum Skifahren im Skigebiet Silvretta Montafon in St. Gallenkirch auf. Gegen 15 Uhr fuhren die beiden im Bereich Jöchli Talstation im freien Skiraum ab und vereinbarten einen Treffpunkt im Novatal.

Vater kam nicht zum Treffpunkt
Nachdem der Jugendliche dort vergeblich auf das Erscheinen seines Vaters gewartet hatte und dieser auch telefonisch nicht erreicht werden konnte, fuhr der Sohn über die Talabfahrt in Richtung St. Gallenkirch ab, um nach seinem Vater zu suchen. Da er diesen auch im Talbereich nicht antreffen konnte, verständigte der 15-Jährige gegen 18 Uhr zunächst die Liftgesellschaft und in weiterer Folge die Polizei.

Lesen Sie auch:
Am Sonnenkopf im Klostertal im Süden Vorarlbergs ist am Mittwochmittag ein Mann verschüttet ...
In Vorarlberg
Lawinen-Tod: Mann stirbt noch an Unfallstelle
18.02.2026
Schwere Beinverletzung
Snowboarder kracht gegen verunfallten Skifahrer
10.02.2026
Polizei sucht Zeugen
Zehnjähriges Mädchen bei Skiunfall schwer verletzt
15.02.2026

Großeinsatz ausgelöst
Eine Handyortung ergab, dass sich das Mobiltelefon des Abgängigen noch im Skigebiet befand und in Betrieb war. Daraufhin wurde ein großer Sucheinsatz ausgelöst, bei dem die Bergrettungen aus St. Gallenkirch und Gaschurn mit insgesamt rund 30 Personen im Einsatz waren. Zudem standen drei Drohnen der Bergrettung Vorarlberg, mehrere Bedienstete des Skigebiets, ein Rettungshubschrauber aus der Schweiz sowie Kräfte der Alpinpolizei Vorarlberg und der Polizeiinspektion Schruns mit insgesamt neun Personen im Einsatz.

Vermisster unter Baum aufgefunden
Im Zuge der Suchmaßnahmen konnte der 61-jährige Mann schließlich von einem Mitglied der Bergrettung unter einem Baum, im Schnee liegend, leblos aufgefunden werden. Für ihn kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
21.02.2026 08:20
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Vater
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
3° / 5°
Symbol starker Regen
Bludenz
2° / 5°
Symbol starker Regen
Dornbirn
4° / 7°
Symbol Regen
Feldkirch
3° / 6°
Symbol starker Regen

krone.tv

Der Akademikerball in der Wiener Hofburg hat auch heuer wieder für Proteste in der Innenstadt ...
6 Anzeigen erstattet
Akademikerball: Draußen Proteste, drinnen Promis
Aline Tosch
Österreichs jüngste Thrillerautorin legt nach
Krone.tv in Schwechat
Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien
Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
438.845 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
232.837 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
165.799 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1736 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1496 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1366 mal kommentiert
Mehr Vorarlberg
Wer hat was bezahlt?
Olympia-Party in Cortina: Einwallner hat Fragen
Tod im Schnee
15-Jähriger wartet vergeblich auf seinen Vater
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Eroberung des Weltraums: Die Grenzen der Physik
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: SCR Altach gegen die Austria
ATP-Challenger
Angeschlagener Schwärzler schied in Lille aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf