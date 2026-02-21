15-Jähriger wartet vergeblich auf seinen Vater

Tragisch endete der gemeinsame Skitag eines 15-Jährigen mit seinem Vater. Das Duo trennte sich nach einer gemeinsamen Liftfahrt, um auf unterschiedlichen Routen abzufahren, doch der Vater sollte nie am ausgemachten Treffpunkt ankommen.
Am Freitag hielten sich ein 61-jähriger Mann und sein 15-jähriger Sohn zum Skifahren im Skigebiet Silvretta Montafon in St. Gallenkirch auf. Gegen 15 Uhr fuhren die beiden im Bereich Jöchli Talstation im freien Skiraum ab und vereinbarten einen Treffpunkt im Novatal.
Vater kam nicht zum Treffpunkt
Nachdem der Jugendliche dort vergeblich auf das Erscheinen seines Vaters gewartet hatte und dieser auch telefonisch nicht erreicht werden konnte, fuhr der Sohn über die Talabfahrt in Richtung St. Gallenkirch ab, um nach seinem Vater zu suchen. Da er diesen auch im Talbereich nicht antreffen konnte, verständigte der 15-Jährige gegen 18 Uhr zunächst die Liftgesellschaft und in weiterer Folge die Polizei.
Großeinsatz ausgelöst
Eine Handyortung ergab, dass sich das Mobiltelefon des Abgängigen noch im Skigebiet befand und in Betrieb war. Daraufhin wurde ein großer Sucheinsatz ausgelöst, bei dem die Bergrettungen aus St. Gallenkirch und Gaschurn mit insgesamt rund 30 Personen im Einsatz waren. Zudem standen drei Drohnen der Bergrettung Vorarlberg, mehrere Bedienstete des Skigebiets, ein Rettungshubschrauber aus der Schweiz sowie Kräfte der Alpinpolizei Vorarlberg und der Polizeiinspektion Schruns mit insgesamt neun Personen im Einsatz.
Vermisster unter Baum aufgefunden
Im Zuge der Suchmaßnahmen konnte der 61-jährige Mann schließlich von einem Mitglied der Bergrettung unter einem Baum, im Schnee liegend, leblos aufgefunden werden. Für ihn kam jedoch jede Hilfe zu spät.
