Einer der Lieblingsgegner kommt ins Schnabelholz

Viel Qualität und Routine

Die Komplimente aus den Reihen der Rheindörfler hören sich – zumindest für die Gäste – auch gut an. „Austria Wien setzt schon seit Längerem auf ihren Trainer Michael Helm. Dessen Spielsystem haben seine Kicker längst verinnerlicht. Zudem haben sie viel Qualität und auch viel Routine in ihren Reihen“, sagt Altachs Trainer Ognjen Zaric. Der nicht von der Meistergruppe träumt: „Der Klassenerhalt ist unser Ziel, sollten wir unter den Top-Sechs landen, hätten wir dieses Ziel schon früh erreicht.“ Zaric wird seine Elf nur an zwei Positionen verändern: Ouedraogo kehrt nach Sperre anstelle von Rahmani zurück. Der gesperrte Diawara wird durch Hrstic oder Fetahu ersetzt.