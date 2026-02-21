Einer der Lieblingsgegner kommt ins Schnabelholz

Viele gegenseitige Komplimente gibt es vor dem Duell der Altacher mit Austria Wien im Schnabelholz. Die Rheindörfler, die in dieser Saison bisher ganz stark unterwegs sind, wollen jedenfalls weiter überraschen. Verzichten muss Coach Zaric auf den gesperrten Stürmer Diawara.
Viel gegenseitigen Respekt gibt es vor dem Spiel zwischen Altach und Austria Wien. „Auf uns wartet der schwierigste Gegner“, meint Altach-Keeper Dejan Stojanovic. Die gleiche Aussage gab es von Austria-Kapitän Manfred Fischer.
Der ehemalige Altacher, der im Juni 2021 von den Vorarlbergern zu den Veilchen wechselte, weiß, was auf ihn zukommt: „In den letzten Jahren haben wir uns in Altach immer schwergetan. Und nicht viel mitgenommen. Und jetzt ist Altach in einer beneidenswerten Form, spielt deutlich über dem Niveau der letzten Jahre. Wir müssen uns warm anziehen.“ Tatsächlich nahmen die Wiener aus den letzten vier Partien im Schnabelholz gerade mal zwei Zähler mit auf die lange Heimreise in die Bundeshauptstadt.
Viel Qualität und Routine
Die Komplimente aus den Reihen der Rheindörfler hören sich – zumindest für die Gäste – auch gut an. „Austria Wien setzt schon seit Längerem auf ihren Trainer Michael Helm. Dessen Spielsystem haben seine Kicker längst verinnerlicht. Zudem haben sie viel Qualität und auch viel Routine in ihren Reihen“, sagt Altachs Trainer Ognjen Zaric. Der nicht von der Meistergruppe träumt: „Der Klassenerhalt ist unser Ziel, sollten wir unter den Top-Sechs landen, hätten wir dieses Ziel schon früh erreicht.“ Zaric wird seine Elf nur an zwei Positionen verändern: Ouedraogo kehrt nach Sperre anstelle von Rahmani zurück. Der gesperrte Diawara wird durch Hrstic oder Fetahu ersetzt.
Tolle Fanaktion
Beim Spiel am Samstag gibt es vom Fanclub eine Aktion zugunsten einer dem Klub nahestehenden bedürftigen Frau. Der Einsatz der Trinkbecher, die nach dem Spiel auf das Feld geworfen werden, kommt der Querschnittgelähmten zugute.
