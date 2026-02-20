Zwei Frauen am Schutzweg von Auto angefahren

Am Donnerstagabend kurz vor 19 Uhr überquerten zwei Frauen im Alter von 30 und 35 Jahren einen Schutzweg im Ortsgebiet von Hittisau im Bregenzerwald. Eine Autofahrerin, die in Richtung Sibratsgfäll unterwegs war, hielt vor dem Schutzweg an. Zur selben Zeit näherte sich ein 18-jähriger Pkw-Lenker aus der Gegenrichtung und erfasste die beiden Frauen auf dem Schutzweg.