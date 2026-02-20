Vorteilswelt
18-Jähriger am Steuer

Zwei Frauen am Schutzweg von Auto angefahren

Vorarlberg
20.02.2026 12:00
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: P. Huber)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstagabend im Bregenzerwald in Vorarlberg: Ein Autofahrer übersah zwei Frauen, die sich bereits auf einem Schutzweg befanden und die Fahrbahn querten. Beide wurden von dem Pkw angefahren. 

0 Kommentare

Am Donnerstagabend kurz vor 19 Uhr überquerten zwei Frauen im Alter von 30 und 35 Jahren einen Schutzweg im Ortsgebiet von Hittisau im Bregenzerwald. Eine Autofahrerin, die in Richtung Sibratsgfäll unterwegs war, hielt vor dem Schutzweg an. Zur selben Zeit näherte sich ein 18-jähriger Pkw-Lenker aus der Gegenrichtung und erfasste die beiden Frauen auf dem Schutzweg.

Die 30-Jährige wurde mehrere Meter auf der Motorhaube des Autos mitgeschleift und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen an den Beinen. Die 35-Jährige wurde gegen ein weiteres Fahrzeug geschleudert, das ebenfalls vor dem Schutzweg angehalten hatte, sie trug ebenfalls schwere Verletzungen davon.

Beide Frauen wurden nach der Erstversorgung durch einen Notarzt in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Vorarlberg
20.02.2026 12:00
