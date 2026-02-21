Snowboarder stirbt bei Lawinenabgang

Am Freitag gegen 15.30 Uhr fuhren zwei mit Notfallausrüstung ausgestattete Snowboarder, ein 39-jähriger Mann aus der Schweiz und ein 47-jähriger Deutscher, am Sonnenkopf von der Piste Nr. 9 ins freie Gelände ab. Dabei löste der 39-Jährige in einem rund 40 Grad steilen Hang ein Schneebrett und wurde etwa 250 Meter mitgerissen und durch die Schneemassen vollständig verschüttet.