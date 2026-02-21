Snowboarder stirbt bei Lawinenabgang

Zu einem tragischen Unglück kam es am Freitag im Vorarlberger Skigebiet Sonnenkopf: Zwei Snowboarder begaben sich in den freien Skiraum, einer davon wurde von einer Lawine mitgerissen. Er konnte nicht mehr gerettet werden.
Am Freitag gegen 15.30 Uhr fuhren zwei mit Notfallausrüstung ausgestattete Snowboarder, ein 39-jähriger Mann aus der Schweiz und ein 47-jähriger Deutscher, am Sonnenkopf von der Piste Nr. 9 ins freie Gelände ab. Dabei löste der 39-Jährige in einem rund 40 Grad steilen Hang ein Schneebrett und wurde etwa 250 Meter mitgerissen und durch die Schneemassen vollständig verschüttet.
Der 47-jährige Begleiter setzte umgehend einen Notruf ab und begann mit der Suche. Aufgrund der erheblichen Lawinengefahr wurde er aber vom Rettungshubschrauber „Gallus 2“ unverletzt aus der Gefahrenzone gebracht. Der ebenfalls alarmierte Polizeihubschrauber „Libelle Vorarlberg“ führte zeitgleich einen Erkundungsflug durch.
Der Verschüttete konnte schließlich durch die Einsatzkräfte in einer Tiefe von 1,35 Metern geortet und ausgegraben werden. Die Reanimation verlief aber erfolglos, der 39-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.
