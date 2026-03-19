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Mit Banner gelingt Starthilfe sicher und schnell

Oberösterreich
19.03.2026 00:01
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Starthilfe
Starthilfe(Bild: © Banner)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Eine gut gewartete Banner Batterie ist verlässlich – doch was tun, wenn die Nachbarn Startprobleme haben? Am besten einen Banner Booster als Starthilfe verwenden.

Eine entladene Autobatterie kann unerwartete Herausforderungen mit sich bringen. Mit dem richtigen Vorgehen und Starterkabeln als Plan B kann man jedoch schnell wieder fahrend auf der Straße sein. Beachtenswert sind folgende Schritte, um eine sichere und effektive Starthilfe zu gewährleisten:

1. Sicherheit geht vor:
Nur Batterien gleicher Spannung (meist 12 Volt) verbinden. Beide Motoren müssen ausgeschaltet sein, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

2. Kabel richtig anschließen:

  • Rotes Kabel an den Pluspol (+) der entladenen Batterie, dann an den Pluspol des Spenderfahrzeugs.
  • Schwarzes Kabel an den Minuspol (-) des Spenderfahrzeugs, das andere Ende an ein unlackiertes Metallteil des hilfsbedürftigen Fahrzeugs – nicht an die entladene Batterie!

3. Kurz starten:
Den Motor des hilfsbedürftigen Fahrzeugs maximal 15 Sekunden starten – der Motor des Spenderfahrzeugs bleibt dabei aus.

4. Sicher und ordnungsgemäß trennen
Ist der Startvorgang geglückt, werden die Kabel in umgekehrter Reihenfolge getrennt: Zuerst das schwarze Kabel vom Massepunkt des hilfsbedürftigen Fahrzeugs und dann vom Spenderfahrzeug trennen. Weiters das rote Kabel vom Pluspol (+) der Batterie des Spenderfahrzeuges und anschließend vom Pluspol (+) der entladenen Batterie entfernen.

Wichtig: Mit Elektroauto keine Starthilfe geben! (BEV Battery Electric Vehicle)

Aus technischen Gründen sind die Starthilfepunkte von Elektroautos, falls überhaupt vorhanden, nicht dafür ausgelegt anderen Kfz Starthilfe zu leisten. In diesem Fall sollte besser die Hilfe eines Pannendienstes in Anspruch genommen werden. Umgekehrt darf aber ein Verbrenner einem Elektroauto richtig Starthilfe geben.

Banner Tipp!
Aufgrund der sensiblen Elektronik im Fahrzeug soll generell nur mit einem Banner Booster Starthilfe gegeben werden. Starthilfekabel von Auto zu Auto können beim Abklemmen zu Spannungsspitzen führen und dabei die Elektronik des Fahrzeugs beschädigen oder sogar zerstören.

Hier finden Sie unsere Filialniederlassungen und Ihren Ansprechpartner in Ihrer Nähe: bannerbatterien.com

Banner Power Booster PB12
Banner Power Booster PB12(Bild: © Banner)

Banner auf einen Blick

Die zwei operativen Business Units Automotive und Energy Solutions sind die Standbeine der Banner Gruppe. Seit 1937 produziert das Unternehmen Batterien für Fahrzeuge aller Art.

Der Automotive-Bereich deckt ein umfangreiches Produktportfolio mit Starter-, Bordnetz- und Freizeitbatterien in der Erstausrüstung (OE) und Nachrüstung (IAM) ab. Diese Produkte werden hauptsächlich in der Unternehmenszentrale in Leonding (Österreich) entwickelt und produziert. In der Business Unit Energy Solutions mit Standort in Thalheim bei Wels werden vor allem die Produktbereiche Traktion, Semitraktion und Standby weiterentwickelt.

Das Unternehmen unter der Geschäftsführung von Mag. Werner Töpfl beschäftigt europaweit rund 760 Mitarbeiter:innen. In 13 Ländern Europas erfolgt die Händlerbetreuung durch eigene Vertriebsgesellschaften. In über 70 weiteren Staaten Europas, Afrikas und Asiens werden die Produkte über Direktimporteure verkauft. Zukunftsorientierte Technik und herausragende Qualität unterstreichen den internationalen Ruf der Vorzeigeprodukte mit der „Kraft des Büffels“, die auch das Banner Logo prägt. 

Weitere Informationen unter bannerbatterien.com

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