Im Tiroler Oberland ist Westbahn noch einspurig

Interessenkonflikte vor Ort

Derzeit werde der punktuelle zweigleisige Ausbau sehr wohl vorangetrieben, und zwar mit dem Verkehrsknoten- und Bahnhofs-Neubau Imst/Pitztal. „Leider ist der Bund budgetär in einer schwierigen Situation, da muss gespart werden, wo es vernünftig ist. Der zweigleisige Ausbau im Oberland war planungsmäßig viel zu unkonkret und mit Interessenkonflikten vor Ort konfrontiert, als dass man ihn jetzt umsetzen könnte“, berichtet Oberhofer und fordert die Landesregierung auf, vor allem mit der Bevölkerung vor Ort partizipativ zu erarbeiten, was gewünscht und machbar ist.