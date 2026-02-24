Apple Martin macht Mama Gwyneth Bikini-Konkurrenz

Apple plauderte über Beauty-Eingriff

Erst kürzlich wurde Apple von der „Vogue“ eingeladen, ihre „Beauty Secrets“ mit ihren Fans zu teilen. In dem Video sprach die Promi-Tochter nicht nur offen über ihre Akne sprach, sondern auch enthüllte, dass sie einst einen kosmetischen Eingriff ausprobiert habe. „Ich will euch reinen Wein einschenken. Ich habe mir einmal die Lippen aufspritzen lassen“, plauderte sie aus.