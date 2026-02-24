Apple Martin macht Mama Gwyneth Bikini-Konkurrenz

Bei dieser Promi-Tochter fällt der Apfel eindeutig nicht weit vom Stamm: Denn Apple Martin macht auf Social Media ihrer berühmten Mama gerade ordentlich Konkurrenz – mit einem Foto, das die Fans ins Schwärmen bringt.
Während Gwyneth Paltrow aktuell auf Social Media am liebsten den Kochlöffel schwingt, mausert sich ihre Tochter Apple zum heimlichen Star der Familie.
Star-Gen von Mama geerbt!
Das beweist auch der neueste Schnappschuss, den die 21-Jährige in ihrer Instagram-Story veröffentlicht hat. Zu sehen ist Apple darauf nämlich im Bikini in einer Pose, die ihre Mama wohl nicht eleganter hingebracht hätte.
Und so manch ein Fan muss bei diesem Schnappschuss wohl genauer hinschauen: Denn Apple sieht ihrer berühmten Mama tatsächlich zum Verwechseln ähnlich!
Auf Instagram veröffentlicht Gwyneth Paltrow immer wieder gemeinsame Schnappschüsse mit Tochter Apple Martin:
Apple plauderte über Beauty-Eingriff
Erst kürzlich wurde Apple von der „Vogue“ eingeladen, ihre „Beauty Secrets“ mit ihren Fans zu teilen. In dem Video sprach die Promi-Tochter nicht nur offen über ihre Akne sprach, sondern auch enthüllte, dass sie einst einen kosmetischen Eingriff ausprobiert habe. „Ich will euch reinen Wein einschenken. Ich habe mir einmal die Lippen aufspritzen lassen“, plauderte sie aus.
Sie habe sich nach ihrem 18. Geburtstag die Lippen aufspritzen lassen, plauderte Martin aus. Doch mit dem Ergebnis sei sie alles andere als zufrieden gewesen. „Ich fand meine Lippen einfach zu dick danach“, gestand sie.
Seither habe sie nichts mehr machen lassen: „Ich weiß, dass Leute noch immer denken, ich hätte diese verrückten Lippen-Filler. In Wirklichkeit verziehe ich meinen Mund einfach oft zu Schmolllippen und benutze eine Menge an Lip-Linern.“
