Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mausert sich zum Star

Apple Martin macht Mama Gwyneth Bikini-Konkurrenz

Society International
24.02.2026 18:00
Apple Martin ist genauso schön wie Mama Gwyneth Paltrow.
Apple Martin ist genauso schön wie Mama Gwyneth Paltrow.(Bild: instagram.com/applemartin)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei dieser Promi-Tochter fällt der Apfel eindeutig nicht weit vom Stamm: Denn Apple Martin macht auf Social Media ihrer berühmten Mama gerade ordentlich Konkurrenz – mit einem Foto, das die Fans ins Schwärmen bringt.

0 Kommentare

Während Gwyneth Paltrow aktuell auf Social Media am liebsten den Kochlöffel schwingt, mausert sich ihre Tochter Apple zum heimlichen Star der Familie. 

Star-Gen von Mama geerbt!
Das beweist auch der neueste Schnappschuss, den die 21-Jährige in ihrer Instagram-Story veröffentlicht hat. Zu sehen ist Apple darauf nämlich im Bikini in einer Pose, die ihre Mama wohl nicht eleganter hingebracht hätte. 

Und so manch ein Fan muss bei diesem Schnappschuss wohl genauer hinschauen: Denn Apple sieht ihrer berühmten Mama tatsächlich zum Verwechseln ähnlich! 

Auf Instagram veröffentlicht Gwyneth Paltrow immer wieder gemeinsame Schnappschüsse mit Tochter Apple Martin:

Apple plauderte über Beauty-Eingriff
Erst kürzlich wurde Apple von der „Vogue“ eingeladen, ihre „Beauty Secrets“ mit ihren Fans zu teilen. In dem Video sprach die Promi-Tochter nicht nur offen über ihre Akne sprach, sondern auch enthüllte, dass sie einst einen kosmetischen Eingriff ausprobiert habe. „Ich will euch reinen Wein einschenken. Ich habe mir einmal die Lippen aufspritzen lassen“, plauderte sie aus.

Sie habe sich nach ihrem 18. Geburtstag die Lippen aufspritzen lassen, plauderte Martin aus. Doch mit dem Ergebnis sei sie alles andere als zufrieden gewesen. „Ich fand meine Lippen einfach zu dick danach“, gestand sie.

Lesen Sie auch:
Apple Paltrow hat offen über ihr Akne und Lippen gesprochen. 
Mama um Hilfe gebeten
Paltrow-Tochter Apple über aufgespritzte Lippen
16.02.2026
Gwyneths Tochter
Apple Martin dementiert böse Mobbing-Vorwürfe!
17.02.2026

Seither habe sie nichts mehr machen lassen: „Ich weiß, dass Leute noch immer denken, ich hätte diese verrückten Lippen-Filler. In Wirklichkeit verziehe ich meinen Mund einfach oft zu Schmolllippen und benutze eine Menge an Lip-Linern.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
24.02.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
186.638 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
181.759 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
134.769 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3197 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1224 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1078 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Mehr Society International
Mausert sich zum Star
Apple Martin macht Mama Gwyneth Bikini-Konkurrenz
Glaubt an „Wunder“
Familie Guthrie bietet eine Million für Hinweise
Als „Lip King“ bekannt
Influencer stirbt mit nur 34 Jahren nach Beauty-OP
„Wie ‘ne 20-Jährige!“
Carmen Geiss sorgt mit sexy Pool-Pose für Wirbel
Mutige Worte
Kelly Osbourne kritisiert „widerliche“ Bodyshamer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf