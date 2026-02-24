Influencer stirbt mit nur 34 Jahren nach Beauty-OP

Der 34-Jährige war auch im Fernsehen aufgetreten und hatte über seine Schönheitsoperationen gesprochen – nun könnte ihm so ein Eingriff zum Verhängnis geworden sein. Am 18. Februar wurde die Rettung alarmiert, weil Parke bewusstlos geworden war – doch die Einsatzkräfte konnten nichts mehr für den Influencer tun, nur seinen Tod feststellen.