Als „Lip King“ bekannt

Influencer stirbt mit nur 34 Jahren nach Beauty-OP

Society International
24.02.2026 17:26
Jordan James Parke wurde tot in London aufgefunden – Ermittler versuchen herauszufinden, ob ein ...
Jordan James Parke wurde tot in London aufgefunden – Ermittler versuchen herauszufinden, ob ein zuvor durchgeführter Schönheitseingriff etwas mit seinem Tod zu tun hat.(Bild: instagram.com/jordanjamesparke2)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein britischer Influencer, der zahlreiche Schönheitsoperationen an sich durchführen ließ, ist nach einem Eingriff tot in London aufgefunden worden. Mit seinem extravaganten Erscheinungsbild war der 34-jährige Jordan James Parke berühmt geworden und hatte sich den Spitznamen „Lip King“ verpasst. 

Der 34-Jährige war auch im Fernsehen aufgetreten und hatte über seine Schönheitsoperationen gesprochen – nun könnte ihm so ein Eingriff zum Verhängnis geworden sein. Am 18. Februar wurde die Rettung alarmiert, weil Parke bewusstlos geworden war – doch die Einsatzkräfte konnten nichts mehr für den Influencer tun, nur seinen Tod feststellen.

Ermittler nahmen zwei Personen fest
Sein Tod gibt der Londoner Polizei Rätsel auf – es wurden Ermittlungen aufgenommen. Der Verstorbene soll sich kurz vor seinem Tod einem kosmetischen Eingriff unterzogen haben. Wie die BBC berichtet, wurden zwei Personen wegen des Verdachts auf Totschlag festgenommen. Am Freitag wurden ein 43-jähriger Mann und eine 52-jährige Frau auf Kaution wieder freigelassen. 

In seinem kurzen Leben soll der Influencer 150.000 Dollar für Schönheitsoperationen aufgegeben haben. Seine Erste ließ er im Alter von nur 19 Jahren durchführen. Wie „People“ berichtete, handelte es sich bei den Eingriffen unter anderem um mehrere Nasenkorrekturen und Kieferpartie, ein Brazilian Butt Lift und ein Kinnimplantat.

Lesen Sie auch:
Möchtegern-Kim
Kim Kardashian: Brite will aussehen wie sie!
18.12.2014

Beauty-OPs waren sein „Hobby“
In einem Interview vor rund zehn Jahren hatte Parke erklärt, er habe die Eingriffe nicht durchführen lassen, weil er sich selbst „gehasst“ habe – die Schönheitschirurgie sei vielmehr sein „Hobby“ geworden. 

Parkes Schwester trauert auf Instagram um ihren Bruder:

Die Schwester des Verstorbenen erklärte auf Instagram, dass seine Familie nach seinem Tod „fassungslos, schockiert und untröstlich“ sei. Sharnelle Parke schrieb auf Instagram: „Die Welt fühlt sich so leer ohne dich an ... ich weiß nicht, wie wir ohne dich weitermachen sollen.“

Society International
24.02.2026 17:26
