Influencer stirbt mit nur 34 Jahren nach Beauty-OP

Ein britischer Influencer, der zahlreiche Schönheitsoperationen an sich durchführen ließ, ist nach einem Eingriff tot in London aufgefunden worden. Mit seinem extravaganten Erscheinungsbild war der 34-jährige Jordan James Parke berühmt geworden und hatte sich den Spitznamen „Lip King“ verpasst.
Der 34-Jährige war auch im Fernsehen aufgetreten und hatte über seine Schönheitsoperationen gesprochen – nun könnte ihm so ein Eingriff zum Verhängnis geworden sein. Am 18. Februar wurde die Rettung alarmiert, weil Parke bewusstlos geworden war – doch die Einsatzkräfte konnten nichts mehr für den Influencer tun, nur seinen Tod feststellen.
Ermittler nahmen zwei Personen fest
Sein Tod gibt der Londoner Polizei Rätsel auf – es wurden Ermittlungen aufgenommen. Der Verstorbene soll sich kurz vor seinem Tod einem kosmetischen Eingriff unterzogen haben. Wie die BBC berichtet, wurden zwei Personen wegen des Verdachts auf Totschlag festgenommen. Am Freitag wurden ein 43-jähriger Mann und eine 52-jährige Frau auf Kaution wieder freigelassen.
In seinem kurzen Leben soll der Influencer 150.000 Dollar für Schönheitsoperationen aufgegeben haben. Seine Erste ließ er im Alter von nur 19 Jahren durchführen. Wie „People“ berichtete, handelte es sich bei den Eingriffen unter anderem um mehrere Nasenkorrekturen und Kieferpartie, ein Brazilian Butt Lift und ein Kinnimplantat.
Beauty-OPs waren sein „Hobby“
In einem Interview vor rund zehn Jahren hatte Parke erklärt, er habe die Eingriffe nicht durchführen lassen, weil er sich selbst „gehasst“ habe – die Schönheitschirurgie sei vielmehr sein „Hobby“ geworden.
Parkes Schwester trauert auf Instagram um ihren Bruder:
Die Schwester des Verstorbenen erklärte auf Instagram, dass seine Familie nach seinem Tod „fassungslos, schockiert und untröstlich“ sei. Sharnelle Parke schrieb auf Instagram: „Die Welt fühlt sich so leer ohne dich an ... ich weiß nicht, wie wir ohne dich weitermachen sollen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.