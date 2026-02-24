Vorteilswelt
„Schlimmstes Gefühl“

Dramatisch! Herz-OP nach Aufgabe bei Olympia

Olympia
24.02.2026 17:25
(Bild: AP/APA/AFP/FRANCK FIFE; www.instagram.com/tommy_giacomel/)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der italienische Biathlet Tommaso Giacomel hat sich kurz nach Abschluss der Olympischen Winterspiele einer Herz-Operation unterzogen!

0 Kommentare

Giacomel hatte als Führender wegen Atemproblemen aus dem olympischen Massenstart-Rennen aussteigen müssen.

„Das war das schlimmste Gefühl, das ich je erlebt habe!“
„Ich hatte große Schwierigkeiten zu atmen und mich zu bewegen, deshalb musste ich aufhören. Das war das schlimmste Gefühl, das ich je erlebt habe“, kommentierte Giacomel daraufhin auf Instagram ein Foto von sich im Krankenbett.

Medizinische Untersuchungen ergaben nun „eine Vorhofleitungsstörung, weshalb eine anschließende Ablation empfohlen wurde, die bereits durchgeführt wurde und ein voller Erfolg war“, erklärte der italienische Wintersportverband in einer Stellungnahme.

Olympia
24.02.2026 17:25
