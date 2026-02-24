Dramatisch! Herz-OP nach Aufgabe bei Olympia

Der italienische Biathlet Tommaso Giacomel hat sich kurz nach Abschluss der Olympischen Winterspiele einer Herz-Operation unterzogen!
Giacomel hatte als Führender wegen Atemproblemen aus dem olympischen Massenstart-Rennen aussteigen müssen.
„Das war das schlimmste Gefühl, das ich je erlebt habe!“
„Ich hatte große Schwierigkeiten zu atmen und mich zu bewegen, deshalb musste ich aufhören. Das war das schlimmste Gefühl, das ich je erlebt habe“, kommentierte Giacomel daraufhin auf Instagram ein Foto von sich im Krankenbett.
Medizinische Untersuchungen ergaben nun „eine Vorhofleitungsstörung, weshalb eine anschließende Ablation empfohlen wurde, die bereits durchgeführt wurde und ein voller Erfolg war“, erklärte der italienische Wintersportverband in einer Stellungnahme.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.