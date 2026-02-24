ÖTV-Ass zog ohne Probleme ins Achtelfinale ein

Im Achtelfinale des Hartplatz-Events trifft Schwärzler nun auf einen weiteren Qualifikanten. Einen, der in der ersten Runde schon überraschte – Petr Brunclik (Tch/ATP-Nr. 288) warf die Nummer vier des Turniers, Vitaliy Sachko (Ukr/ATP-Nr. 188) mit 7:6(5) und 6:2 aus dem Bewerb.