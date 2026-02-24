ÖTV-Ass zog ohne Probleme ins Achtelfinale ein

Starker Auftakt von Joel Schwärzler beim ATP-Challenger in Lugano, der Vorarlberger zog souverän in die nächste Runde ein. Dort wartet nun erneut ein Qualifikant. Allerdings einer, der in der ersten Runde überraschte.
Ländle-Ass Joel Schwärzler ist beim mit 97.640 Euro dotierten ATP-75-Challenger in Lugano (Sz) ohne Probleme ins Achtelfinale eingezogen. Der Harder (ATP-Nr. 242) hatte es mit Routinier Mirza Basic (Bos/ATP-Nr. 497) zu tun, besiegte den 34-jährigen Qualifikanten in 1:06 Stunden Spielzeit glatt in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:3.
Im Achtelfinale des Hartplatz-Events trifft Schwärzler nun auf einen weiteren Qualifikanten. Einen, der in der ersten Runde schon überraschte – Petr Brunclik (Tch/ATP-Nr. 288) warf die Nummer vier des Turniers, Vitaliy Sachko (Ukr/ATP-Nr. 188) mit 7:6(5) und 6:2 aus dem Bewerb.
