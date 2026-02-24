Blauer Konter nach kunterbunter Entschuldigung

Brief vom Anwalt

Doch den Freiheitlichen reichte das nicht. Sie fordern Dowalil nun mittels Anwaltsschreiben auf, die Erklärung noch einmal „normal“ zu verlesen. Gleichzeitig richten sie sich auch an ÖVP und SPÖ: Sie sollen die gemeinsame Koalition mit der Bürgerliste ein Jahr vor der Gemeinderatswahl 2027 beenden. „Die Zusammenarbeit ist schädlich für die Stadt“, betont die FPÖ.