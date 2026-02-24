Blauer Konter nach kunterbunter Entschuldigung

Nach einer äußerst ungewöhnlichen Ehrenerklärung eines Bürgenlisten-Stadtrats im Faschingskostüm in Waidhofen an der Ybbs (Niederösterreich) fordert die FPÖ mit einem Anwaltsschreiben nun ein neues Video. Anlass der Entschuldigung war ein Nazi-Sager des Lokalpolitikers.
Muss FUFU-Stadtrat Martin Dowalil seine Ehrenerklärung neu aufnehmen? Wie berichtet, hatte der Mandatar aus Waidhofen an der Ybbs diese im provozierenden Faschingskostüm veröffentlicht, nachdem er zuvor von einem FPÖ-Politiker erfolgreich geklagt worden war. Diesen hatte er als Nazi bezeichnet.
Brief vom Anwalt
Doch den Freiheitlichen reichte das nicht. Sie fordern Dowalil nun mittels Anwaltsschreiben auf, die Erklärung noch einmal „normal“ zu verlesen. Gleichzeitig richten sie sich auch an ÖVP und SPÖ: Sie sollen die gemeinsame Koalition mit der Bürgerliste ein Jahr vor der Gemeinderatswahl 2027 beenden. „Die Zusammenarbeit ist schädlich für die Stadt“, betont die FPÖ.
„Habe kein Problem damit“
Dowalil sieht das gelassen. Er wartet auf die Zustellung des FPÖ-Briefs und werde den Inhalt genau prüfen. „Ich habe aber kein Problem mit einer weiteren Erklärung“, sagt er. Die erfolgreiche Koalition werde „natürlich weiterarbeiten“.
