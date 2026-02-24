Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

FPÖ will neues Video

Blauer Konter nach kunterbunter Entschuldigung

Niederösterreich
24.02.2026 18:00
Martin Dowalil im bunten Kostüm bei der Verlesung der Ehrenerklärung.
Martin Dowalil im bunten Kostüm bei der Verlesung der Ehrenerklärung.(Bild: Martin Dowalil)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Nach einer äußerst ungewöhnlichen Ehrenerklärung eines Bürgenlisten-Stadtrats im Faschingskostüm in Waidhofen an der Ybbs (Niederösterreich) fordert die FPÖ mit einem Anwaltsschreiben nun ein neues Video. Anlass der Entschuldigung war ein Nazi-Sager des Lokalpolitikers.

0 Kommentare

Muss FUFU-Stadtrat Martin Dowalil seine Ehrenerklärung neu aufnehmen? Wie berichtet, hatte der Mandatar aus Waidhofen an der Ybbs diese im provozierenden Faschingskostüm veröffentlicht, nachdem er zuvor von einem FPÖ-Politiker erfolgreich geklagt worden war. Diesen hatte er als Nazi bezeichnet.

Brief vom Anwalt
Doch den Freiheitlichen reichte das nicht. Sie fordern Dowalil nun mittels Anwaltsschreiben auf, die Erklärung noch einmal „normal“ zu verlesen. Gleichzeitig richten sie sich auch an ÖVP und SPÖ: Sie sollen die gemeinsame Koalition mit der Bürgerliste ein Jahr vor der Gemeinderatswahl 2027 beenden. „Die Zusammenarbeit ist schädlich für die Stadt“, betont die FPÖ.

Lesen Sie auch:
Mit einem sichtbaren Zeichen für Pluralität in der Sexualität – sein Kostüm für den Fasching – ...
„Ehrenerklärung“ in NÖ
Auf Nazi-Sager folgte kunterbunte Entschuldigung
24.02.2026

„Habe kein Problem damit“
Dowalil sieht das gelassen. Er wartet auf die Zustellung des FPÖ-Briefs und werde den Inhalt genau prüfen. „Ich habe aber kein Problem mit einer weiteren Erklärung“, sagt er. Die erfolgreiche Koalition werde „natürlich weiterarbeiten“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
24.02.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
186.638 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
181.759 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
134.769 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3197 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1224 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1078 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf