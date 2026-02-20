Darum wechselte Talent von Red Bull zur Austria

Nachdem er an vier Zweitliga-Spieltagen in Serie in der Startelf gestanden war, musste Rohrmoser ausgerechnet im prestigeträchtigen Derby gegen die Austria überraschend auf der Tribüne in Wals-Siezenheim Platz nehmen. Für den Defensivmann lief Tim Trummer auf. Dieser war für die Partie aus der Bundesliga-Mannschaft von Kooperationsklub Salzburg nach unten beordert worden. Tags zuvor war er noch Teil des Aufgebots der Bullen in Wolfsberg gewesen, kam dabei aber nicht zum Einsatz. Im Derby selbst ging die Austria früh mit zwei Toren in Führung. Diese Treffer soll auch der damals erst 18-Jährige bejubelt haben. Das dürfte den Verantwortlichen Lieferings zunächst aber nicht aufgefallen sein.