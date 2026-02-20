Haie-Kapitän muss trotz eines Versprechens gehen

Auch eine Funktion als Co-Trainer sei aktuell nicht angedacht. Dabei hat der Haie-Kapitän mit seiner Frau Michaela und seinen drei Kindern den Lebensmittelpunkt schon lange nach Tirol verlegt. „Wir fühlen uns sehr wohl und wollen auch hier bleiben.“ Wie es für ihn sportlich weitergeht, ist derzeit noch völlig offen. „Ob ich weiterspielen werde oder als Trainer arbeite, weiß ich noch nicht“. Neben seiner Kapitänsrolle ist Lattner auch noch als U11-Coach für den HCI tätig. „Das wäre zum jetzigen Zeitpunkt auch weiterhin der Fall, aber das muss halt auch für beide Seiten passen“, hält sich der Routinier bedeckt.