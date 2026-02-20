Haie-Kapitän muss trotz eines Versprechens gehen

Während die Planung am Kader für nächste Saison auf Hochtouren läuft, muss eine Säule den Verein verlassen. Kapitän Jan Lattner bekommt bei den Innsbrucker Eishockey-Cracks keinen neuen Vertrag mehr – obwohl dem 36-jährigen Tschechen das im Falle der Einbürgerung zugesagt wurde.
Der Kapitän der Innsbrucker Haie, Jan Lattner, wird nach sieben Jahren im blau-roten Dress in der nächsten Saison nicht mehr zu sehen sein.
Vor der aktuellen Spielzeit war eigentlich geplant gewesen, dass sich der gebürtige Tscheche in Österreich einbürgern lässt, damit er nicht mehr als Legionär gilt, um einen weiteren Vertrag beim HCI erhalten. Doch nun ist alles anders. Der 36-jährige hat sich in Sachen Einbürgerung um alles gekümmert. Einen Vertrag wird der variabel einsetzbare Spieler jedoch nicht erhalten. „Der Verein hat mir mitgeteilt, dass sie nicht mehr mit mir planen und ich in der nächsten Saison nicht mehr im Team sein werde“, teilte Lattner enttäuscht mit.
Auch eine Funktion als Co-Trainer sei aktuell nicht angedacht. Dabei hat der Haie-Kapitän mit seiner Frau Michaela und seinen drei Kindern den Lebensmittelpunkt schon lange nach Tirol verlegt. „Wir fühlen uns sehr wohl und wollen auch hier bleiben.“ Wie es für ihn sportlich weitergeht, ist derzeit noch völlig offen. „Ob ich weiterspielen werde oder als Trainer arbeite, weiß ich noch nicht“. Neben seiner Kapitänsrolle ist Lattner auch noch als U11-Coach für den HCI tätig. „Das wäre zum jetzigen Zeitpunkt auch weiterhin der Fall, aber das muss halt auch für beide Seiten passen“, hält sich der Routinier bedeckt.
Weiter kämpfen
Trotz der Enttäuschung über seinen ungeplanten Abschied gibt sich der scheidende Dauerläufer für den Saisonabschluss kämpferisch: „Wir werden in den letzten Spielen noch mal alles geben, um uns noch einmal ordentlich bei unseren Fans zu bedanken.“ Gegen Budapest wolle man am Samstag (17.30) „sicher, hart und simpel spielen – dann kann man auch punkten“. Abseits seiner Aufgaben beim HCI betreibt der gelernte Verteidiger mit „Lats Hockey“ eine eigene kleine Eishockeyschule und gibt Trainings-, Skill- und Skatingtipps.
Kaderplanung
Beim Verein selbst wurden mit Steven Owre (29, derzeit noch verletzt), Topscorer Sebastian Benker (33) und Abwehrspieler Patrick Kudla (29) bereits drei Säulen für nächste Saison bestätigt. Auch Ersatztorhüter Jakob Brandner (24) soll einen Vertrag für 2026/27 besitzen. Für Kapitän und Leader Jan Lattner wird es Ersatz brauchen.
