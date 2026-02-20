Mit Gewinnversprechen Senioren in Falle gelockt

Mit unrealistischen Versprechen wollen Betrüger Zugriff auf die Computer ihrer Opfer und damit an persönliche Daten. Zwei Pensionisten konnten dies im letzten Moment gerade noch verhindern.
Es klingt zu schön, um wahr zu sein – und wie so oft bei dubiosen Anlageplattformen im Internet ist es das auch. Mit lediglich 250 Euro Einsatz würde man monatlich 800 Euro fix erhalten. Die Gauner schalteten Werbungen auf Facebook, wo sie viele potenzielle Opfer erreichten. So zuletzt auch zwei Pensionisten aus dem südlichen Waldviertel.
Dann klingelte das Telefon...
Für sie war die Aussicht auf leicht verdientes Geld so verlockend, dass sie mit den Unbekannten Kontakt aufnahmen. Nur kurz später klingelte schon ihr Telefon. Eine Frau erklärte ihnen, dass man lediglich ein Konto anlegen und eine Kopie des Reisepasses schicken müsse. Dann könne man schon 250 Euro überweisen. Gesagt, getan.
Noch rechtzeitig abgedreht
Doch die Kriminellen wollen freilich mehr. Daher versuchte die Anruferin, die Männer zu überreden, sich jeweils eine Software am Computer zu installieren, die einen Fernzugriff ermöglicht. Als die Pensionisten jedoch bemerkten, dass die Unbekannte damit auch Zugriff auf ihr Online-Banking bekam, schalteten beide den PC reflexartig aus. Es dürfte kein weiterer Schaden entstanden sein, Anzeige wurde erstattet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.