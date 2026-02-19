Hier ist jeder Fall ein persönliches Schicksal

Durchschnittsverschuldung gesunken

Retter in der Not ist dabei oft die NÖ-Schuldnerberatung. Denn sie bietet Know-how und schafft Chancen und Perspektiven in fast jeder Situation. Das Angebot wurde im Vorjahr von knapp 4000 Personen in Anspruch genommen: „59 Prozent davon waren männlich. Die größte Gruppe ist im mittleren Alter zwischen 41 und 45 Jahren“, so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Der Anteil der Unter-25-Jährigen liegt bei sechs Prozent. Positiv: die Durchschnittsverschuldung ist gegenüber dem Jahr davor um 9000 Euro gesunken und liegt jetzt bei 77.380 Euro.