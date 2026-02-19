Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schuldnerberatung NÖ

Hier ist jeder Fall ein persönliches Schicksal

Niederösterreich
19.02.2026 06:45
Die Schuldnerberatung bietet betreute Konten an, für mehr finanzielle Struktur.
Die Schuldnerberatung bietet betreute Konten an, für mehr finanzielle Struktur.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

Die heimische Schuldnerberatung hat alle Hände voll zu tun: Hilfe gibt es sowohl bei rechtlichen als auch wirtschaftlichen Fragen – kostenlos und niederschwellig. 

0 Kommentare

Der Weg in die Verschuldung ist oft schleichend. Und die meisten Betroffenen kommen unverschuldet in diese Situation. Plötzliche Arbeitslosigkeit oder Einkommensverschlechterung (42 Prozent der Fälle), der Gang in die Selbstständigkeit, Trennung oder Scheidung, aber auch unvernünftiges Konsumverhalten sind die häufigsten Gründe, warum Menschen in die Schuldenfalle tappen.

Teschl-Hofmeister, Lackenberger und Prischl präsentieren Jahresbilanz der Schuldnerberatung NÖ.
Teschl-Hofmeister, Lackenberger und Prischl präsentieren Jahresbilanz der Schuldnerberatung NÖ.(Bild: NLK Filzwieser)

Durchschnittsverschuldung gesunken
Retter in der Not ist dabei oft die NÖ-Schuldnerberatung. Denn sie bietet Know-how und schafft Chancen und Perspektiven in fast jeder Situation. Das Angebot wurde im Vorjahr von knapp 4000 Personen in Anspruch genommen: „59 Prozent davon waren männlich. Die größte Gruppe ist im mittleren Alter zwischen 41 und 45 Jahren“, so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Der Anteil der Unter-25-Jährigen liegt bei sechs Prozent. Positiv: die Durchschnittsverschuldung ist gegenüber dem Jahr davor um 9000 Euro gesunken und liegt jetzt bei 77.380 Euro.

Zitat Icon

22 Berater haben im Vorjahr im Schnitt 485 Klienten betreut. Mit 36.218 Fällen ist ein Rekordwert erreicht.

Michael Lackenberger, Geschäftsführer der Schuldnerberatung NÖ

Teilweise Kapazitätsgrenzen erreicht
Die aktuellen Zahlen zeigen, „wie wichtig die professionelle, niederschwellige und kostenlose Beratung für die Menschen ist“, so Landesrätin Eva Prischl. Die Schuldnerberatung bietet rechtliche und wirtschaftliche Unterstützung. Die jüngste Klientin war nur 18 Jahre alt, die älteste 89 Jahre. „Die Fälle werden aber immer komplizierter und aufwendiger“, hält Michael Lackenberger, Geschäftsführer der Schuldnerberatung, fest. Dadurch habe man etwa in Hollabrunn und Wiener Neustadt aktuell die Kapazitätsgrenzen erreicht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
19.02.2026 06:45
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.451 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.976 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
126.080 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1320 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
944 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf