Gold in slalom
Shiffrin overcomes her Olympic trauma from Beijing
Now she's done it! Mikaela Shiffrin overcomes her Olympic trauma from Beijing and can finally celebrate winning the gold medal in the final slalom in Cortina d'Ampezzo.
The 30-year-old American dominated in Cortina d'Ampezzo on Wednesday, with the slalom queen already 0.82 seconds ahead of the competition in the first run – and ultimately proving unbeatable in the final.
Twelve years after her triumph in Sochi, Shiffrin can once again celebrate an Olympic victory in her favorite discipline! The Beijing curse of 2022, and with it eight Olympic races without a medal, has been broken. The
Beijing failure
In the slalom, Shiffrin was eliminated after five seconds in 2022, and after eleven seconds in the giant slalom. After finishing in the super-G and downhill, she also failed to navigate the gates correctly in the combined slalom as a gold medal contender. In the end, the US team with Shiffrin only managed fourth place in the mixed team competition.
A golden happy ending.
And the Games in Cortina didn't start well either. In the team combined, Shiffrin failed to hold on to the half-time lead of the fastest downhill skier, Breezy Johnson, and missed out on a medal with the 15th fastest slalom time. In the giant slalom, the 108-time World Cup winner had to settle for eleventh place, but now she has her golden happy ending.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
