Gold im Slalom

Shiffrin besiegt ihr Olympia-Trauma von Peking

Olympia
18.02.2026 14:27
Mikaela Shiffrin
Mikaela Shiffrin(Bild: AP/Jacquelyn Martin)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jetzt hat sie es geschafft! Mikaela Shiffrin besiegt ihr Olympia-Trauma von Peking, darf im abschließenden Slalom in Cortina d‘Ampezzo doch noch über den Gewinn der Gold-Medaille jubeln.

0 Kommentare

Die 30-jährige US-Amerikanerin dominierte am Mittwoch in Cortina d‘Ampezzo, schon im ersten Durchgang fuhr die Slalom-Queen 0,82 Sekunden Vorsprung auf die Konkurrenz heraus – und war schließlich auch im Finale nicht zu schlagen.

(Bild: AFP/APA/Stefano RELLANDINI)

Zwölf Jahre nach ihrem Triumph in Sotschi darf Shiffrin wieder über den Olympiasieg in ihrer Parade-Disziplin jubeln! Der Peking-Bann von 2022 und damit acht olympische Rennen ohne Medaille ist gebrochen. Die 

Peking-Pleite
Im Slalom schied Shiffrin 2022 nach fünf Sekunden aus, im Riesentorlauf nach elf Sekunden. Nach Zielankünften in Super-G und Abfahrt kam sie als Gold-Kandidatin auch im Kombi-Slalom nicht korrekt durch die Tore. Zum Abschluss blieb dem US-Team mit Shiffrin im Mixed-Teambewerb auch nur Rang vier.

Lesen Sie auch:
Mikaela Shffrin war in Spindlermühle nicht zu schlagen.
ÖSV-Duo in den Top-7
1,67 Sekunden! Shiffrin rast mit Gala zur Kugel
25.01.2026
„Kann euch sagen, ...“
Olympia-Debakel ist für Shiffrin noch präsent
09.02.2026
Sogar Exoten besser
Nach Blamage: Shiffrin zittert vor ÖSV-Trainer
10.02.2026

Vergoldetes Happy End.
Und auch die Spiele in Cortina fingen gar nicht gut an. In der Team-Kombination schaffte Shiffrin es nicht, die Halbzeitführung der Abfahrtsschnellsten Breezy Johnson ins Ziel zu bringen und vergab mit der 15. Slalomzeit eine Medaille. Im Riesentorlauf musste sich die 108-fache Weltcup-Siegerin dann mit Rang elf begnügen, aber nun doch dieses vergoldete Happy End. 

Olympia
18.02.2026 14:27
