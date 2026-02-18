Shiffrin besiegt ihr Olympia-Trauma von Peking

Vergoldetes Happy End.

Und auch die Spiele in Cortina fingen gar nicht gut an. In der Team-Kombination schaffte Shiffrin es nicht, die Halbzeitführung der Abfahrtsschnellsten Breezy Johnson ins Ziel zu bringen und vergab mit der 15. Slalomzeit eine Medaille. Im Riesentorlauf musste sich die 108-fache Weltcup-Siegerin dann mit Rang elf begnügen, aber nun doch dieses vergoldete Happy End.