Jetzt hat sie es geschafft! Mikaela Shiffrin besiegt ihr Olympia-Trauma von Peking, darf im abschließenden Slalom in Cortina d‘Ampezzo doch noch über den Gewinn der Gold-Medaille jubeln.
Die 30-jährige US-Amerikanerin dominierte am Mittwoch in Cortina d‘Ampezzo, schon im ersten Durchgang fuhr die Slalom-Queen 0,82 Sekunden Vorsprung auf die Konkurrenz heraus – und war schließlich auch im Finale nicht zu schlagen.
Zwölf Jahre nach ihrem Triumph in Sotschi darf Shiffrin wieder über den Olympiasieg in ihrer Parade-Disziplin jubeln! Der Peking-Bann von 2022 und damit acht olympische Rennen ohne Medaille ist gebrochen. Die
Peking-Pleite
Im Slalom schied Shiffrin 2022 nach fünf Sekunden aus, im Riesentorlauf nach elf Sekunden. Nach Zielankünften in Super-G und Abfahrt kam sie als Gold-Kandidatin auch im Kombi-Slalom nicht korrekt durch die Tore. Zum Abschluss blieb dem US-Team mit Shiffrin im Mixed-Teambewerb auch nur Rang vier.
Vergoldetes Happy End.
Und auch die Spiele in Cortina fingen gar nicht gut an. In der Team-Kombination schaffte Shiffrin es nicht, die Halbzeitführung der Abfahrtsschnellsten Breezy Johnson ins Ziel zu bringen und vergab mit der 15. Slalomzeit eine Medaille. Im Riesentorlauf musste sich die 108-fache Weltcup-Siegerin dann mit Rang elf begnügen, aber nun doch dieses vergoldete Happy End.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.